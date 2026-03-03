Março na Caixa Cultural Recife tem peça com Othon Bastos e exposição com obras de Tereza Costa Rêgo
Programação musical, oficinas e atividades para os pequenos também integram agenda do mês no espaço; confira
As mais de sete décadas de trajetória do ator Othon Bastos, 92, com o monólogo "Não Me Entrego Não" e exposição com obras da artista pernambucana Tereza Costa Rêgo estão entre os destaques da programação de março na Caixa Cultural Recife - equipamento cultural localizado no Bairro do Recife.
Ainda em março, o espaço segue movimentado com temporada da "Ocupação Reverbo - Outros Abraços", para apresentações - com ingressos esgotados - a partir desta quinta-feira (5).
Também por lá, os pequenos podem curtir na Galeria 2, uma imersão sensorial em "SomemoS" - indicada para crianças de 6 a 11 anos, com ingressos gratuitos distribuídos uma hora antes do início das sessões.
Oficinas diversas e gratuitas também estão na agenda da Caixa Cultural Recife, que reabre todos os espaços para visitação - fechados desde 2 de fevereiro em decorrência de desmontagens de exposições e de atividades internas - a partir da data de abertura da exposição com obras de Tereza Costa Rêgo, em 24 de março.
Música
"Ocupação Reverbo - Outros Abraços"
Quando: de 5 a 21 de março (quintas, sextas e sábados), às 20h
Ingressos esgotados
Exibição do documentário "Mostra Reverbo - A Revolução do Afeto Através da Canção" + bate-papo
Quando: Sábado, 14 de março, às 15h
Acesso gratuito
Teatro
"Não Me Entrego Não", com Othon Bastos
Quando: de 25 de março a 4 de abril (quinta a sábado), às 19h30
Ingressos a partir de R$ 15 - disponíveis em 20 de março para sessões da primeira semana e em 27 de março para sessões da segunda semana
Exposição
"Tereza Costa Rêgo - Sem Concessões"
Quando: de 24 de março a 21 de junho (terça a domingo), na Galeria 1
"Fragmentos Históricos & Memórias Fotográficas" (exposição permanente)
Oficinas (gratuitas)
"Corpo e Ritmo"
Quando: Domingo, 15 de março, às 15h
"Empreendedorismo Criativo"
Com Lucas Andrade
Quando: Quinta-feira, 19 de março, às 14h
"Ilustrando o Movimento"
Quando: Sexta-feira, 20 de março, às 15h
"Antotípia: Fotografia com Pigmentos Naturais"
Quando: Quinta-feira, 26 de março, às 10h30
Vivência
"SomemoS"
Quando: de 12 a 29 de março (sábados e domingos), às 14h e às 17h
SERVIÇO
Programação de março da Caixa Cultural Recife
Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Informações: @caixaculturalrecife // (81) 3425-1911