artes visuais Caixa Cultural Recife recebe exposição "Novos Olhares para Monalisa", a partir desta quinta (11) Um total de 101 releituras da obra original do italiano Leonardo Da Vinci serão exibidas, com a participação de 11 artistas pernambucanos

Uma obra de arte é sempre uma obra em aberto. Aberta aos olhares e sentidos do público, multiplicando-se em possibilidades de interpretações. Aberta, também, a novas leituras por parte de outros artistas. A mais famosa peça de arte do mundo, a Mona Lisa, do italiano Leonardo Da Vinci (1452-1519), é dessas criações que mais ganha releituras ao redor do Planeta.

Dentre suas tantas versões, 101 “mona lisas” compõem a exposição “Novos OIhares para Monalisa - Coleção Veridiana Brasileiro”, que abre oficialmente nesta quinta (11), na Caixa Cultural Recife, no Bairro do Recife. A mostra ocupará a Galeria 1 do espaço até o dia 9 de junho, com visitações de terça a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos, das 10h às 17h, e entrada gratuita.

A exposição

As 101 releituras da Mona Lisa fazem parte da coleção da médica cearense Veridiana Brasileiro, que possui um acervo com mais de 700 versões da obra renascentista, construído ao longo de 15 anos. A exposição, que tem curadoria de Andréa Dall'Olio Hiluy, já teve 24 edições, todas no Ceará, e já foi vista por mais de 50 mil pessoas. É a primeira vez que a exposição chega a outro estado.

Veridiana Brasileiro é detentora de uma coleção de mais de 700 releituras da Mona Lisa, de Leonardo Da Vinci | Foto: Divulgação

“Novos Olhares para Monalisa” apresenta pinturas, desenhos, gravuras, fotografias e esculturas que retratam a personagem. Entre as obras, também há recriações de artistas da terra. “Temos releituras de 11 artistas pernambucanos, alguns com mais de uma releitura, o que totalizam 18 obras pernambucanas”, conta Andréia Dall’Olio. Entre os nomes, o xilogravurista J. Borges, Pablo Borges, Perron Ramos, entre outros.

As obras, no entanto, não se limitam a meras reproduções da enigmática Mona Lisa. Cada artista, além de imprimir seu traço pessoal às obras, também adiciona outros elementos narrativos próprios de seu universo criativo. “Sempre a provocação é que o artista se apresente a partir de um tema, porque, muito mais do que a Mona Lisa, é o artista fazendo uma releitura sobre ela, mesclando essa energia da obra de Leonardo Da Vinci com a sua própria energia”, explica Andréia.

Inéditas

A mostra também apresenta 10 releituras feitas sob medida para a exposição, ou seja, são inéditas no acervo. Dentre elas, quatro são das artistas pernambucanas Ana Martins e Laureen Houllou. Os visitantes também terão oportunidade de fazer sua própria releitura do quadro: haverá uma pintura, com o fundo da obra original, para que as pessoas possam se integrar à obra e posar tal qual a Mona Lisa ou fazendo sua própria pose.



SERVIÇO

Exposição "Novos Olhares para Monalisa, Coleção Veridiana Brasileiro"

Onde: Caixa Cultural Recife | Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife/PE

Período: 11 de abril de 2024 a 9 de junho de 2024

Horários de visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h / domingos, das 10h às 17h

Acesso gratuito



Informações: (81) 3425-1915

