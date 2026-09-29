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Programação Caixa Cultural Recife recebe instalação interativa gratuita que reúne crochê, bordado e tecelagem Programa terá início nesta sexta-feira (2) e vai até o dia 24 de outubro com espaço imersivo e acolhedor

Quem gosta de artes manuais, histórias e experiências culturais diferentes vai encontrar um programa especial no Bairro do Recife a partir desta sexta-feira (2).

Até o dia 24 de outubro, a Caixa Cultural Recife recebe A Casa de Todos, instalação da artista visual Leila Alberti que transforma centenas de peças de crochê em um grande espaço imersivo e acolhedor.

Depois de circular por importantes cidades brasileiras e levar sua produção para o circuito internacional, Leila Alberti chega ao Recife com A Casa de Todos, uma instalação interativa gratuita que reúne crochê, bordado, tecelagem, contação de histórias e saberes tradicionais.

A artista, que vive e trabalha em Curitiba, já expôs em Miami, Nova York e Paris, além de ter participado de mostra na ONU, em Nova York, transforma uma estrutura de 9m² e 2,7m de altura, em crochê, em uma experiência imersiva que aproxima arte, memória e fazer manual.

A proposta vai muito além de uma exposição: durante o período, o público poderá participar de oficinas de crochê, bordado, tecelagem, macramê e outras técnicas, além de encontros com artistas e mestres de saberes tradicionais.

Para a idealizadora do projeto, Leila Alberti, A Casa de Todos nasce como um convite ao encontro consigo mesmo, com o outro e com o próprio tempo.

A artista busca incentivar a valorização do fazer coletivo e resgatar as artesanias femininas, questionando imposições sociais e preconceitos relacionados ao gênero.

“Frente às facilidades proporcionadas pelo avanço da tecnologia, o objetivo é estimular a sensibilidade para o fazer manual e lembrar o papel fundamental de homens e mulheres na construção diária e harmônica de nossas relações”, afirmou.

Foto: Levi Meirelles

Foto: Levi Meirelles

Foto: Levi Meirelles

Foto: Levi Meirelles

Foto: Levi Meirelles

Foto: Levi Meirelles

A programação para as famílias também estará disponível aos sábados, às 17h, com contações de histórias gratuitas e abertas a todos os públicos, sempre com intérprete de Libras.

Entre os destaques estão a oficina de Crochê Brincante, com Leila Alberti; Esculturas Moles, com Rafael Codognoto, que transforma roupas descartadas em pequenas esculturas; Crochê Livre, com Clara Nogueira; experiências de tecelagem em tear de papelão; e Tecendo Ancestralidade, com artesãs quilombolas de São Lourenço, que compartilham saberes ligados à rede de pesca.

Atividades que aproximam os fios das narrativas também fazem parte da programação, como Borda Palavra!, com Nanda Mélo, Aquele Cheiro do Tempo, com Luciana Borre, e Bordar Mapas para Contar Sonhos, com Cadu Cinelli.

A instalação foi criada para provocar uma pausa no cotidiano e convidar o público a experimentar o fazer manual como espaço de criatividade, troca e convivência.



As contações de histórias são gratuitas e têm classificação livre, ocorrendo aos sábados:

03/10, às 17h - Caderno de Sonhos, com Cadu Cinelli

10/10, às 17h - … Finalmente!, com Yalle Feitosa

17/10, às 17h - Conversa de Comadre, com Nanda Mélo

24/10, às 17h - Histórias do Meu Povo, com Roma Julia

Para quem quer colocar a mão na massa, as oficinas são destinadas a maiores de 16 anos, com inscrição pelo site da Caixa Cultural.

A programação reúne diferentes técnicas e propostas, sempre conectando arte, memória, criatividade e saberes manuais.

Serviço

Instalação interativa A Casa de Todos

Local: Caixa Cultural Recife (Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife)

Visitação: De 02 a 25 de outubro

Entrada franca Oficinas: turmas às terças e quartas (14h às 17h) e sextas-feiras e sábados (10h às 13h) Classificação: a partir dos 16 anos. Inscrições no site



Contações de histórias: aos sábados, às 17h).

Classificação: livre para todos os públicos.

Inscrições abertas todas as quartas-feiras no site

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