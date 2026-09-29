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Programação

Caixa Cultural Recife recebe instalação interativa gratuita que reúne crochê, bordado e tecelagem

Programa terá início nesta sexta-feira (2) e vai até o dia 24 de outubro com espaço imersivo e acolhedor

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Foto: Levi Meirelles

Quem gosta de artes manuais, histórias e experiências culturais diferentes vai encontrar um programa especial no Bairro do Recife a partir desta sexta-feira (2).

Até o dia 24 de outubro, a Caixa Cultural Recife recebe A Casa de Todos, instalação da artista visual Leila Alberti que transforma centenas de peças de crochê em um grande espaço imersivo e acolhedor.

Depois de circular por importantes cidades brasileiras e levar sua produção para o circuito internacional, Leila Alberti chega ao Recife com A Casa de Todos, uma instalação interativa gratuita que reúne crochê, bordado, tecelagem, contação de histórias e saberes tradicionais.

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A artista, que vive e trabalha em Curitiba, já expôs em Miami, Nova York e Paris, além de ter participado de mostra na ONU, em Nova York, transforma uma estrutura de 9m² e 2,7m de altura, em crochê, em uma experiência imersiva que aproxima arte, memória e fazer manual.

A proposta vai muito além de uma exposição: durante o período, o público poderá participar de oficinas de crochê, bordado, tecelagem, macramê e outras técnicas, além de encontros com artistas e mestres de saberes tradicionais.

Para a idealizadora do projeto, Leila Alberti, A Casa de Todos nasce como um convite ao encontro consigo mesmo, com o outro e com o próprio tempo.

A artista busca incentivar a valorização do fazer coletivo e resgatar as artesanias femininas, questionando imposições sociais e preconceitos relacionados ao gênero.

“Frente às facilidades proporcionadas pelo avanço da tecnologia, o objetivo é estimular a sensibilidade para o fazer manual e lembrar o papel fundamental de homens e mulheres na construção diária e harmônica de nossas relações”, afirmou.

  • Foto: Levi Meirelles
    Foto: Levi Meirelles
  • Foto: Levi Meirelles
    Foto: Levi Meirelles
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    Foto: Levi Meirelles
  • Foto: Levi Meirelles
    Foto: Levi Meirelles
  • Foto: Levi Meirelles
    Foto: Levi Meirelles

A programação para as famílias também estará disponível aos sábados, às 17h, com contações de histórias gratuitas e abertas a todos os públicos, sempre com intérprete de Libras.

Entre os destaques estão a oficina de Crochê Brincante, com Leila Alberti; Esculturas Moles, com Rafael Codognoto, que transforma roupas descartadas em pequenas esculturas; Crochê Livre, com Clara Nogueira; experiências de tecelagem em tear de papelão; e Tecendo Ancestralidade, com artesãs quilombolas de São Lourenço, que compartilham saberes ligados à rede de pesca.

Atividades que aproximam os fios das narrativas também fazem parte da programação, como Borda Palavra!, com Nanda Mélo, Aquele Cheiro do Tempo, com Luciana Borre, e Bordar Mapas para Contar Sonhos, com Cadu Cinelli.

A instalação foi criada para provocar uma pausa no cotidiano e convidar o público a experimentar o fazer manual como espaço de criatividade, troca e convivência.

As contações de histórias são gratuitas e têm classificação livre, ocorrendo aos sábados:

Para quem quer colocar a mão na massa, as oficinas são destinadas a maiores de 16 anos, com inscrição pelo site da Caixa Cultural.

A programação reúne diferentes técnicas e propostas, sempre conectando arte, memória, criatividade e saberes manuais.

Serviço
Instalação interativa A Casa de Todos           
Local: Caixa Cultural Recife (Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife)
Visitação: De 02 a 25 de outubro
Entrada franca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Oficinas: turmas às terças e quartas (14h às 17h) e sextas-feiras e sábados (10h às 13h)                   Classificação: a partir dos 16 anos.                                                                                                                     Inscrições no site
                                                                                                                               
Contações de histórias: aos sábados, às 17h).
Classificação: livre para todos os públicos.
Inscrições abertas todas as quartas-feiras no site

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