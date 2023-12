A- A+

DANÇA Caixa Cultural Recife recebe o espetáculo de dança "Manifesto Elekô", a partir desta segunda (20) Produção carioca aborda a força do feminino, a partir da história da orixá Obá

O espetáculo de dança “Manifesto Elekô” entra em cartaz na Caixa Cultural Recife, desta segunda (18) até a quarta-feira (20), sempre às 20h, com entrada gratuita. Concebida pela Cia de Dança Clanm, do Rio de Janeiro, a obra recorre ao mito da orixá Obá para falar sobre as vivências das mulheres negras na atualidade.

A força do feminino é o tema principal da produção. Na mitologia yorubá, Obá é considerada a orixá mais retinta e mais bela do panteão. Conhecida como a Deusa do Ébano, ela lidera Elekô, uma sociedade composta apenas por mulheres guerreiras, destemidas e feiticeiras, unidas pela preservação de suas tradições e da terra.

No espetáculo, a dança tradicional dos orixás é unida ao contemporâneo, embalada por cantigas yorubás e bantus, reproduzidas com o auxílio de instrumentos de percussão, teclado, violino e violoncelo. Sobem ao palco, acompanhadas de seis músicos, as bailarinas Ana Gregório, Ana Pérola, Eloáh Vicente, Enya Moreira, Laíza Bastos, Sabrina Sant’Ana e Thayssa Souza.



Além da apresentação, a Cia de Dança Clanm traz ao Recife uma oficina de dança afro. A atividade será realizada na quarta, às 15h, na Caixa Cultural. O coreógrafo Fábio Batista comanda a aula, na companhia de sete bailarinas do elenco e dos percussionistas Kaio Ventura, Lucas Viana e Yago Cerqueira. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da Caixa.

Serviço:

Espetáculo de dança “Manifesto Elekô”

Desta segunda (18) até quarta-feira (20), às 20h

Na Caixa Cultural Recife (Av. Alfredo Lisboa, nº 505, Bairro do Recife)

Ingressos gratuitos, com retirada pelo Sympla



Veja também

ESCÂNDALO DA BLAZE Influencers que rejeitaram publicidade para Blaze revelam valores de propostas milionárias