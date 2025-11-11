A- A+

SHOW Caixa Cultural Recife recebe o espetáculo "Fronteira Guarani" com nomes da música sul-mato-grossense Alzira E, Brô MCs, Marina Peralta e o duo Hermanos Irmãos (Jerry Espíndola e Rodrigo Teixeira) fazem parte do projeto

A Caixa Cultural Recife recebe, nesta sexta (14) e sábado (15), às 20h, o espetáculo “Fronteira Guarani”, que chega pela primeira vez a Pernambuco, reunindo grandes nomes da música de Mato Grosso do Sul.

No palco, estarão Alzira E, Brô MCs, Marina Peralta e o duo Hermanos Irmãos (Jerry Espíndola e Rodrigo Teixeira), com participação especial do violeiro Raphael Vital.

O concerto propõe uma imersão no caldeirão musical da fronteira entre Brasil, Paraguai e Bolívia, misturando polca, rock, guarânia, reggae e rap em guarani.

As composições valorizam as raízes culturais da região e dão voz às narrativas dos povos fronteiriços, abordando temas como a luta indígena, a preservação ambiental e o pertencimento cultural.

“O show é uma união de sonoridades e narrativas, com timbres de viola e rimas em guarani, reggae e guarânia , num espaço de fortalecimento da autoestima e das raízes sul-mato-grossenses e fronteiriças”, explica Marina Peralta, que também assina a direção musical do projeto.

Artistas

Com trajetória iniciada nos anos 1970, Alzira E é um dos grandes nomes da música de fronteira e já teve composições gravadas por artistas como Ney Matogrosso, Itamar Assumpção e Zélia Duncan.

O duo Hermanos Irmãos revisita clássicos da música da região e explora o ritmo ternário característico das sonoridades guarani, conectando Brasil, Paraguai e Argentina.

Da nova geração, Marina Peralta e o Brô MCs representam o diálogo entre o tradicional e o contemporâneo. A cantora, que ganhou projeção nacional com o hit “Só agradece”, é uma das vozes mais expressivas da nova cena brasileira.

Já o Brô MCs, formado por Bruno Veron, Clemerson Batista, Charlie Peixoto e Kelvin Mbaretê, com o DJ Jhon, é reconhecido como o primeiro grupo de rap indígena do Brasil. Suas letras, em português e guarani, retratam o cotidiano e as lutas dos Guarani Kaiowá das comunidades Jaguapiru e Bororó, em Dourados (MS).

