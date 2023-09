Caixa Cultural Recife recebe o musical "João e Maria A Opereja"; saiba mais

A- A+

Nesta sexta-feira (29), às 19h, A Caixa Cultural Recife dá palco para o musical “João e Maria – A Opereja”. Apresentado pela Cyntilante Produções, companhia de Belo Horizonte. Inspirada no conto dos irmãos Grimm e na ópera alemã de Engelbert Humperdinck, esta adaptação conta, em sotaque sertanejo, a clássica história dos irmãos que se perdem na floresta.

“São poucas as montagens no Brasil, da ópera alemã, que é muito popular em países como Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra, durante as festas natalinas”, aponta Fernando Bustamante, diretor artístico do musical.

Conto da tradição oral, com origem na idade média, João e Maria já ganhou diversas versões na literatura, no cinema e na ópera. Na trama original, uma família, em momento de escassez de alimentos, abandona os filhos na floresta. Os dois irmãos são deixados pelo pai, um lenhador. Ao tentarem voltar para casa, as crianças acabam se perdendo, e se encontram com a famosa bruxa da casa de doces.

Para recontar a história europeia dentro do universo e estética do sertão brasileiro, a cenografia foi toda confeccionada com materiais utilizados nos artesanatos nordestino e mineiro, como a juta, o vime e o sisal. Nos figurinos, aparecem elementos como bordados de renda e chita, em diversas tonalidades de terra.

Serviço:

“João e Maria – A Opereja”

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505 - Recife, PE

Quando: Sexta-feira (29), às 19h

