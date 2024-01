A- A+

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS De performance poética a forró franco-brasileiro: confira programação do JGE na Caixa Cultural Apresentações de teatro, música e performance integram a agenda do JGE no equipamento cultural

Entre os dias 16 e 21 de janeiro a Caixa Cultural Recife recebe programação do Janeiro de Grandes Espetáculos (JGE) - festival que este ano celebra a 30ª edição e homenageia a cirandeira Lia de Itamaracá e a atriz pernambucana Fabiana Karla.

Com espetáculos de teatro, dança, circo e música, apresentados em diversos espaços do Recife, para a Caixa Cultural o JGE leva na terça-feira (16) a performance "Poética Agbara Ara: Flor e Ferro na Essência das Avós Maria", com início às 19h e acesso gratuito.



O projeto integra ramificações da pesquisa assinada por Agrinez Melo, intitulada por ela "Poética Matricial dos orixás e Encantados", a partir de investigação centrada no corpo, na matriz afro-indígena, ancestralidade e no teatro.









Já na quinta-feira (18), às 20h, o espetáculo teatral "Se Eu Subir, Quem Me Derruba?" traz a história de um palhaço que anima festas infantis e o encontro com uma mulher misteriosa.

Espetáculo "Se Eu Subir, Quem Me Derruba?" | Crédito: Divulgação

E na sexta-feira (19), às 20h, a mescla França-Brasil "ocupa" o palco da Caixa com o show "Sertão do Mar" (Forró Francês), sob o comanda da banda Bel Air de Forró - formada pelo francês Yann Le Corre (acordeon) e pelos brasileiros Marcelo Costa (percussão) e Mariana Caetano (voz).

Formado na Bretanha (França), o grupo traz no repertório o forró e a música de Pernambuco, combinado cruzamentos rítmicos e frases melódicas da música bretã.



No palco, o percussionista José Teles também participa do show como músico convidado.



"Marginalha" e Frevança Latina

No sábado (20) o coletivo Grão Comum apresenta o espetáculo "Marginalha", às 20h. Na narrativa, que conta com atuação dos atores Flávio Renovatto, Suzana Costa e Jr. Aguiar, pessoas com a necessidade de sobreviver, vivendo como bichos acuados, sem compaixão mas com alma de naturezas perturbadas e desejando a salvação.



E no derradeiro dia de programação, ano domingo (21), a Caixa Cultural recebe a Orquestra Latinolindense com o show "Frevança Latina".



No palco, salsa, cúmbia e guajira se somam ao frevo com repertório que inclui cancioneiro autoral e também conhecido do público - promovendo um diálogo musical em meio à harmonia afro latina (cubana, dominicana e panamenha).



Programação:



Terça-feira (16), 19h

Performance "Poética Agbara Ara: Flor e Ferro na Essência das Avós Maria"



Quinta-feira (18), 20h

Espetáculo teatral "Se Eu Subir, Quem Me Derruba?"



Sexta-feira (19), 20h

Show "Sertão do Mar" (Forró Francês)



Sábado (20), 20h

Espetáculo "Marginalha"



Domingo (21), 17h

Show Orquestra Latinolindense com o show "Frevança Latina"





Serviço

Janeiro de Grandes Espetáculos na Caixa Cultural Recife

Quando: de 16 a 21 de janeiro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito, com reserva no Sympla, da performance Poética Agbara e a partir de R$ 15 os demais, também no Sympla

Informações: (81) 3425-1915

