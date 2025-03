A- A+

Música Caixa Cultural Recife recebe projeto Mangue em Movimento nos dias 19 e 20 de março Iniciativa que traz aula espetáculo com Fred Zeroquatro e Renato L aborda os impactos do gênero musical na cultura brasileira

A Caixa Cultural Recife, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, recebe, nos dias 19 e 20 de março, o projeto Mangue em Movimento.

A iniciativa tem como base o Mangue Beat, manifestação cultural que surgiu na região metropolitana do Recife em 1990, tornando-se então uma das expressões culturais mais importantes do Brasil desde o Tropicalismo.

A entrada será gratuita e o projeto conta com patrocínio da Caixa e Governo Federal. As inscrições podem ser realizadas no site da Caixa Cultural.

Além de uma sonoridade única com a mistura de tradições regionais, o projeto traz conceitos e discussões que desafiaram convenções sobre temas como cultura popular, tecnologia, bem como relação centro e periferia. A importância dessa manifestação e seu legado são a base do projeto Mangue em Movimento, que em 2025 chega na segunda edição.

O projeto, com produção da Janela Gestão de Projetos, de Dida Maia e Fernanda Ferrario, é comandado pelo músico Fred Zeroquatro e pelo jornalista e DJ Renato L, que conduzem uma aula espetáculo sobre a história do Mangue Beat e estiveram presentes no nascimento e consolidação do gênero.

Formato de discotecagem

Fred e Renato trazem uma narrativa pessoal e um olhar íntimo sobre o Mangue Beat utilizando um formato de discotecagem. Com dois toca discos e um mixer no palco, os artistas tocam suas músicas favoritas, enquanto trazem informações básicas sobre a história do Mangue, além de uma análise crítica de conceitos, que ajudam a compreender o principal intuito do movimento e de seus defensores.

“Buscamos, também, ressaltar a íntima conexão entre o Mangue Beat e o contexto social e político do seu entorno. Em especial, as transformações sofridas pelas grandes cidades, com a perpetuação de desigualdades históricas, as crises políticas do período e as mudanças tecnológicas que passaram a afetar a indústria cultural da época”, explica Fred. “Nós escolhemos um recorte que vai do final dos anos 1980 até o início do novo milênio, em que novas manifestações culturais começam a nascer em Pernambuco. Temos um escopo variado e aprofundado que vai capacitar o público a conhecer melhor o impacto do Mangue Beat na cultural brasileira”, afirma Renato.

Na aula ainda são abordados assuntos como as semelhanças e divergências do Mangue Beat com o Manifesto Regionalista, a Tropicália e o Armorial, as relações do movimento com a música brasileira do novo milênio, com o audiovisual e o design pernambucanos, materialidade do som de Chico Science, além das lições de movimentos como o Punk e o Hip Hop para o Mangue Beat.

Serviço:

Mangue em Movimento – Aula espetáculo com Fred Zeroquatro e Renato L

Local: Caixa Cultural Recife

Endereço: Av. Alfredo Lisboa, 505 - Bairro do Recife - Recife (PE)

Data: 19 (quarta) e 20 (quinta) de março de 2025

Horário: às 15h

Ingressos: Gratuito

Inscrições: No site da Caixa Cultural

Informações: (81) 3425-1915

Classificação: Livre



