CAIXA CULTURAL RECIFE Baile do Mestre Cupijó celebra ritmos amazônicos em apresentação na Caixa Cultural Recife Desta quarta (17) até a sábado (19), apresentações vão trazer ritmos autênticos da Região do Baixo-Tocatins

Vai ter Siriá e Banguê no palco da Caixa Cultural Recife, nesta quinta (17), sexta (18) e sábado (19) com a banda Baile do Mestre Cupijó. No repertório, ritmos amazônicos - e populares na Região do Baixo-Tocatins - serão apresentados ao público.



Com canções assinadas pelo Mestre Cupijó e autorais da banda, o show vai contar com projeções visuais do artista Luan Rodrigues (Kambô Arte), caracterizadas com elementos gráficos e realidade aumentada.



E na sexta-feira (18) um bate-papo com o elenco do espetáculo vai falar sobre a história e a herança do Mestre Cupijó. Composições dos álbuns que completam 50 anos, "Siriá" (1974) e "Mestre Cupijó e Seu Ritmo" (1975), também integram o repertório.

Já no dia seguinte, no sábado 19, a apresentação terá tradução em Libras.





A Banda

Paraense, o Mestre Cupijó (1936-2012) reverberou os ritmos amazônicos com obras que se tornaram nacionalmente conhecidas.



Vale destacar que em 2022 o álbum "Siriá" foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Pará - e no ano seguinte, a obra de Cupijó também recebeu o título.

A banda Baile do Mestre Cupijó segue mantendo viva a musicalidade da Região.



Dirigido por Jorane Castro, sobrinha de Cupijó, a banda integrou o documentário "Mestre Cupijó e Seu Ritmo", que explora na narrativa vida e obra do Mestre, com ênfase acerca de suas contribuições à música amazônica.



O primeiro álbum de estúdio da banda foi lançado em 2024 com 15 faixas. Entre as canções, destaque para "Caboclinha do Igapó" que ganhou a participação da cantora e mestra Dona Onete, além de Felipe Cordeiro e DJ Waldo Squash.

SERVIÇO

Baile do Mestre Cupijó: Herança Musical do Baixo-Tocatins

Quando: Quinta (17), Sexta (18) e Sábado (19),, às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 no site da Caixa Cultural

Informações: (81) 3425-1915 // @caixaculturalrecife



