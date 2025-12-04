A- A+

Natal Caixa de Natal abre o ciclo natalino do Recife no Marco Zero, neste domingo (7) Tradicional espetáculo natalino da Caixa Cultural Recife chega à 11ª edição reunindo o Coral Caixa de Natal, Roberta Sá e Hamilton de Holanda

Abrindo o ciclo natalino no Bairro do Recife, a Caixa Cultural Recife apresenta, neste domingo (7), a 11ª edição da já tradicional Caixa de Natal. Na programação, coral de crianças e adolescentes e as participações especiais da cantora Roberta Sá e do bandolinista Hamilton de Holanda.

Abrindo a apresentação, nas janelas e varanda do prédio da Caixa Cultural Recife, na Praça do Marco Zero, das 18h às 19h30, o Coral Caixa de Natal, sob a condução dos regentes Gilvan Lucas, Gleyce Vieira e da coreógrafa Bruna Renata, arranjos de Tovinho e figurinos de Francisco Camara.

Caixa de Natal

O espetáculo que encanta o público entoando temas natalinos é resultado de uma jornada intensa de um ano inteiro de trabalho que envolve dezenas de profissionais.

O trabalho inclui pesquisa de repertório, arranjos, atividades de canto coral com aulas semanais com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, confecção de figurinos e toda a produção técnica e artística que transforma o edifício em um verdadeiro palco a céu aberto.

Patrimônio

O Caixa de Natal é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife (Lei Municipal nº 19.246/2024) e pelo Conselho Internacional de Festivais Folclóricos e Artes Tradicionais (CIOFF / UNESCO).



Iniciado em 2014, o projeto tem o objetivo de unir música, arte e solidariedade em um espetáculo gratuito e acessível, capaz de transformar vidas e fortalecer a identidade cultural do Estado.



O evento conta com patrocínio da Caixa Econômica e do Governo Federal, realizado pelas produtoras Olê Olá e Zabumbas Falantes, coordenado pelos produtores Luiz Carlos Filho (Lulinha) e Diogo Leite, com apoio da Prefeitura do Recife (Secretaria Municipal de Cultura, Fundação de Cultura e Recentro) e do Governo do Estado (PNAB, Fundarpe e Secretaria Estadual de Cultura).



Acessibilidade

No dia da apresentação, serão disponibilizadas 1.000 cadeiras especiais para idosos, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida. Haverá também espaço reservado para cadeirantes, intérprete de Libras, audiodescrição, equipe de apoio capacitada e área exclusiva para pessoas neurodivergentes com acompanhantes.



Convidados

Roberta Sá é uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira contemporânea com uma trajetória pautada pela delicadeza e pela força interpretativa.

Nascida em Natal (RN), a artista ganhou projeção nacional com o álbum Braseiro (2005) e consolidou sua carreira com sucessos como “Ah se eu vou” e “O nascimento do Samba”. A cantora já se apresentou nos principais palcos do Brasil e no exterior com sua versatilidade, transitando entre o samba, o choro, o forró e a MPB.



Hamilton de Holanda é considerado um dos maiores bandolinistas do mundo e reconhecido por sua técnica virtuosa, capaz de unir tradição e modernidade.

Vencedor de quatro Latin Grammys em 18 indicações, Hamilton é um inovador de seu instrumento e já se apresentou ao lado de grandes nomes da música, como Hermeto Pascoal, Djavan, Chucho Valdés e Wynton Marsalis. Sua arte transita entre o choro, o jazz e a música brasileira, encantando plateias em todo o mundo.



Natal Sem Fome

Nesta edição, o projeto realiza mais uma vez a campanha Caixa de Natal Sem Fome, em parceria com a Ação da Cidadania, convidando o público a contribuir com a doação de 1kg de alimento não perecível no dia do espetáculo.



*Com informações de assessoria



SERVIÇO:

Espetáculo Caixa de Natal

Quando: Domingo (7), das 18h às 19h30

Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, nº 505, Bairro do Recife

Entrada gratuita e acessível

Classificação etária: Livre Acesso para pessoas com deficiência

Instagram: @caixaculturalrecife e @caixadenatal



