A- A+

MÚSICA "Caixa de Natal" será apresentado neste domingo (3), com Chico César e Hamilton de Holanda Espetáculo faz Coral da Santa Casa de Misericórdia ocupar janelas da Caixa Cultural Recife com músicas natalinas

Parte do calendário natalino da Capital pernambucana há nove edições, o espetáculo musical “Caixa de Natal” está de volta. Neste domingo (3), às 18h, das janelas e varanda iluminadas da Caixa Cultural Recife, crianças e adolescentes prometem emocionar o público mais uma vez.

Neste ano, a cantata natalina é executado por um novo coral. “Firmamos parceria com a Santa Casa de Misericórdia, fundando a aula de canto coral no Educandário Magalhães Bastos, na Várzea. A molecada maravilhosa de lá está cantando e arrebentando”, afirma Luiz Carlos Filho, o Lulinha, diretor e empresário artístico do evento.

Além dos jovens que compõem o grupo de vozes, a apresentação terá como convidados o cantor e compositor Chico César, além do multi-instrumentista Hamilton de Holanda. Desde 2014, é uma tradição do “Caixa de Natal” trazer participações especiais. Já passaram pelo espetáculo nomes como Ivan Lins, Guilherme Arantes, Geraldo Azevedo, Lenine, Elba Ramalho, Lucy Alves e Mundo Bita.

“Era Paulo Rafael [guitarrista e produtor, que morreu em 2021], nosso embaixador, que convidava esses grandes artistas. Agora, chamamos duas atrações magníficas para estarem no Marco Zero”, diz.

Com aproximadamente 1h30 de duração, a apresentação segue um repertório que mescla clássicos natalinos nacionais e internacionais, canções símbolos da cultura nordestina e sucessos consagrados na trajetória dos artistas convidados. “Posso adiantar que o público vai poder escutar bastante frevo, Hamilton vai fazer uma homenagem a alguns artistas que passaram pelo ‘Caixa de Natal’ e, com o nosso brilhante Chico César, haverá composições dele”, detalha.

A organização do evento trabalha com a estimativa de público de 100 mil pessoas. Essa verdadeira multidão vai acompanhar de perto o resultado de oito meses de trabalho intenso, que envolveu dezenas de profissionais atuando na pesquisa de repertório, composição dos arranjos, ensaios musicais e de coreografias, desenvolvimento de figurino, divulgação e apresentação.

Realizado com incentivo da Lei Rouanet e patrocínio da Caixa, o espetáculo traz em sua ficha técnica Tovinho (direção musical), Rodrigo Leite (direção artística), os técnicos Rogério Andrade (som), Roberto Riegert (iluminação), Bruna Renata (coreografia) e Chico Câmara (figurino). A coordenação é de Lulinha e Diogo Leite, idealizadores do projeto. “É toda uma família construída, que com muito amor e carinho desenvolve tudo isso para o público”, conta.

Sobre os jovens que cantarão no projeto pela primeira vez, Lulinha revela que todos estão “contando as horas” para o grande momento. “Imagina só como estão os corações deles? Muitos nunca tinham entrado numa escola de música e, hoje, fazem parte de um coral, mesmo com todas as dificuldades que enfrentam dentro de suas comunidades. Eles são os protagonistas desse espetáculo, que brilham e fazem o Marco Zero vir abaixo de tanta alegria”, aponta.

Em parceria com a ONG Ação da Cidadania, a cantata promove a campanha “Caixa de Natal Sem Fome”, recolhendo doações de 1kg de alimento não perecível. Para idosos, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida, a produção do evento vai disponibilizar cadeiras. Também será garantido um espaço delimitado para cadeirantes.

Serviço:

Espetáculo “Caixa de Natal”

Neste domingo (3), às 18h

Na Caixa Cultural Recife (Av. Alfredo Lisboa, nº 505, Bairro do Recife)

Entrada gratuita



Veja também

CANTATA Coral da Santa Casa de Misericórdia encanta o público na cantata da Caixa de Natal