CULTURA PERNAMBUCO Caixa prorroga prazo de inscrição para seleção pública de projetos culturais; veja detalhes Inscrições podem ser realizadas por pessoa jurídica ou microempreendedor individual (MEI), com finalidade cultural

Interessados em participar da seleção pública de projetos que vão compor a programação da Caixa Cultural de Recife, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Brasília, podem realizar a inscrição até o próximo domingo (4) - o prazo, que iria até esta quarta-feira (31), foi prorrogado.

Com investimento que totaliza R$ 30 milhões para ocupação das unidades - entre setembro de 2023 e março de 2024 - os projetos podem ser assinados por pessoa jurídica ou microempreendedor individual (MEI), com natureza/objeto social de finalidade cultural. As inscrições devem ser realizadas pelo endereço www.programaculturalcaixa.com.br.



Até 10 projetos/diversos segmentos da arte

Os projetos podem ser inscritos em segmentos de artes visuais, cinema, dança, música, teatro e vivências - encontros, ciclo de debates, eventos de literatura e quaisquer outros projetos de arte integrada.







Cada proponente, de qualquer localidade do País, pode inscrever até 10 projetos, independentemente do segmento a que pertençam ou de haver proposta de itinerância (possibilidade de um mesmo projeto pautar mais de uma unidade da CAIXA Cultural).

A última edição do Programa de Ocupação dos Espaços da CAIXA Cultural ocorreu em 2018.

Serviço

Seleção de projetos para programação da Caixa Cultural



Até 4 de junho, no site www.programaculturalcaixa.com.br





