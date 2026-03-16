A- A+

OSCAR 2026 Caixa secreta sob as poltronas: o que havia no "kit de lanches" entregue aos convidados do Oscar "Snack box" presenteada às celebridades virou assunto nas redes sociais e foi comparada por alguns usuários a "lanche de excursão escolar"

Os convidados da cerimônia do Oscar de 2026 encontraram uma surpresa simples sob suas poltronas no Dolby Theatre, em Los Angeles: uma pequena caixa de lanches com pipoca, doces e uma mensagem bem-humorada do apresentador da noite, o comediante Conan O’Brien. A chamada “snack box” é uma tradição recente da premiação e serve para que celebridades e convidados tenham algo para comer durante as longas horas da cerimônia.

A caixa distribuída nesta edição incluía um pacote de pipoca SkinnyPop, doces — que variavam entre opções como Swedish Fish (balinhas de gelatina em formato de peixes), Mike and Ike (balas mastigáveis com sabores de frutas) ou Junior Mints (doces de menta confeitados com chocolate meio amargo) — e uma garrafa de água.



Em alguns kits também apareciam uvas-passas cobertas com chocolate (Raisinets), como mostrou em vídeo divulgado nas redes a revista InStyle:





Além dos petiscos, os convidados receberam um bilhete escrito por O’Brien. No texto, o apresentador chamou o kit de “Moderately Happy Meal” (“refeição moderadamente feliz”) e brincou com o preço elevado de lanches vendidos em salas de cinema.

— Esses lanches podem não parecer muito, mas em qualquer cinema custariam US$ 85 (R$ 447) — dizia a mensagem.



O recado ainda incentivava o público a reagir ao espetáculo durante a transmissão. "Lembrem-se de que risadas altas e entusiasmadas fazem bem para a saúde e para o meu ego", escreveu o comediante no bilhete, acompanhado de um pequeno desenho dele mesmo.



Apesar da proposta descontraída, a simplicidade da caixa chamou atenção nas redes sociais. Fotos do kit circularam online e alguns usuários compararam o lanche ao que é servido em excursões escolares, enquanto outros se divertiram com o tom autodepreciativo da mensagem do apresentador.

A “snack box” não deve ser confundida com a famosa “gift bag” do Oscar, entregue apenas aos indicados e conhecida por reunir presentes luxuosos avaliados em centenas de milhares de dólares. Já a caixa de lanches distribuída ao público tem um objetivo mais prático: ajudar convidados e indicados a atravessar a longa cerimônia com algo para beliscar entre uma categoria e outra.

Veja também