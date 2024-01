A- A+

BBB 24 "Cala a boquinha", diz Rodriguinho, no BBB 24, após sister reclamar de sobremesa Participante está preocupada com quem pode assumir a liderança do reality

Preocupada com quem pode assumir a liderança do BBB 24 na quinta-feira (25), Giovanna Pitel quer aproveitar os possíveis últimos momentos no VIP do atual Líder Rodriguinho. Na piscina, em papo com o cantor, a alagoana disse que vai comer bolo, e acabou recebendo uma resposta inesperada do brother.

"O Líder não cozinha. O Líder fez um arroz ontem. Não está entendendo o problema que estamos. É capaz de eu sair amanhã e não comer o bolo. Aí vocês me deixaram peidada", salientou Pitel em referência a Rodriguinho.

Sem paciência para a fala da sister, o cantor pediu silêncio para a participante: "Fica quietinha, porque você nem sabe se você vai para o VIP. Cala a boquinha", reclamou Rodriguinho.

Como resposta, Pitel declarou que o brother não estava entendendo o recado. "Não é isso que estou falando. Hoje estou no VIP, a minha oportunidade de comer bolo era hoje", refutou.

"Estou bem cheio", retrucou Rodriguinho ao dizer que estava cheio de comer a sobremesa.

