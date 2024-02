Calabreso, viseira e touca de cetim: memes de "BBB 24" inspiram fantasias de Carnaval; confira

A- A+

O Carnaval chegou e, com ele, as fantasias mais criativas. O "BBB 24" não escapou do radar dos foliões e, só nestes primeiros dias de folia, já aparece como inspiração em vários blocos espalhados pelo Brasil.

O público não deixou passar batido os memes envolvendo alguns dos participantes mais comentados desta edição do reality. Entre as fotos compartilhadas pelas redes sociais, a referência à expressão "Calma, Calabreso" é uma das mais presentes. A expressão do humorista Toninho Tornado foi utilizada por Davi em uma briga com Lucas Henrique, gerando polêmica sobre o seu significado dentro da casa.



Outra frase marcante dita pelo motorista por aplicativo também surgiu estampada em fantasias: "Você já vendeu água? Na Lapa? Com balde?". Esse foi o questionamento feito pelo baiano a Nizam, já eliminado do programa, em um diálogo sobre trabalho, e que virou piada na folia.



As sisters Pitel e Fernanda também foram homenageadas pelos foliões. O visual das amigas, identificadas pela touca de cetim vermelha e pela viseira preta, foi reproduzido por homens e mulheres em diversos blocos.

Nem Yasmin Brunet e seu ritual com cristais escaparam do humor das ruas. Com uma peruca loira e uma tigela nas mãos, um espectador foi vestido de "desalinhador de chakras" para o Carnaval de Salvador.

