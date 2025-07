"Caldeirão com Mion" estreia temporada especial, em Foz do Iguaçu, no dia 15 de julho

A- A+

Sempre pensando em coisas novas para o “Caldeirão com Mion”, Marcos Mion e sua equipe têm aproveitado as estações do ano e a parceria com prefeituras para viajar com o programa pelo Brasil.



O próximo destino é Foz do Iguaçu, no Paraná, onde o vespertino preparou quatro edições especiais de inverno, a serem exibidas ao longo do mês de julho.



Entre elenco, equipe técnica, produção e convidados, cerca de 100 pessoas movimentaram o cenário construído no heliponto do belo Parque Nacional do Iguaçu, onde ficam as famosas cataratas que, só no ano passado, atraíram cerca de 1,9 milhão de turistas.



Paraíso

“Foz é um paraíso. Acho que temos o palco mais bonito do programa, que aproveita a beleza natural do lugar. Montamos uma estrutura trazendo artistas para curtirem e contribuírem com a mistura que a gente faz, levando o ‘Caldeirão’ para dentro do Brasil e o Brasil para dentro do ‘Caldeirão’”, avalia Mion.



As negociações para a temporada de inverno começaram no último mês de março, mas tomaram mesmo forma ao longo de abril, quando a equipe do programa viajou até Foz do Iguaçu para iniciar a pesquisa pelas locações, histórias e personagens para as edições especiais.



Gravações

Com o local reservado para o programa, Mion e sua comitiva chegaram à cidade no final de maio e passaram cerca de uma semana trabalhando em duas frentes: uma focada nas gravações no cenário erguido especialmente para o programa e outra concentrada nas gravações externas de matérias em atrativos da cidade.



O trabalho de pré-produção teve importância fundamental para que tudo funcionasse da melhor forma possível e sem grandes imprevistos durante as gravações.



“Gravar um programa fora do estúdio exige um planejamento antecipado, adaptação de estrutura e a interlocução com parceiros locais para viabilização das possibilidades. Aproveitamos ao máximo a estadia para que esse bom trabalho se materialize na tela, encantando o público”, ressalta a gerente de produção Tatynne Lauria.



Sob o comando de Geninho Simonetti, as gravações do programa “Caldeirão com Mion de Inverno” se estendiam pela tarde, onde a ideia era aproveitar a luz e o cenário natural, com destaque para o efeito do pôr-do-sol nas cataratas. Mesmo com tanto trabalho, o elenco do “Caldeirão com Mion” conseguiu curtir a região e interagir com o público local.



“Fomos muito bem recebidos e a cidade tem um povo muito carinhoso e caloroso. A gente sentia o orgulho deles em mostrar a própria região e tudo o que ela tem de melhor. Foram quase 12 horas de trabalho diariamente, agora quero voltar com mais calma e trazer minha família”, conta Lúcio Mauro Filho, que comanda a banda do “Caldeirão com Mion de Inverno”.



Fãs

Os convidados musicais que o programa de Mion levou até a cidade paranaense provocaram um verdadeiro frisson entre a população local. A semana de gravação começou com um especial dedicado ao grupo Roupa Nova.



Na sequência, outras edições dedicadas ao pagode romântico de Belo e a mistura de folk, rock e pop de Nando Reis foram captadas.



Por fim, o quadro “Sobe o Som”, em que duas duplas tentam adivinhar as canções selecionadas com acordes e o mínimo de instrumentos tocados pela banda Lúcio Mauro e Filhos, encerrou as atividades na cidade e teve performances de Marina Sena, Duda Beat e Vitor Kley, entre outros.



SERVIÇO

“Caldeirão com Mion de Inverno” - Globo - sábados de julho, às 15h.

