literatura Calendário Oficial de Eventos da Cidade ganha uma nova data: "Dia da Literatura Recifense" A lei municipal foi instituida pelo prefeito João Campos

Na terça-feira (23), foi instituida a lei municipal de número 19.422, que adicionou ao Calendário Oficial de Eventos do Município do Recife o Dia da Literatura Recifense. O projeto foi de autoria do Vereador Chico Kiko (Progressistas).

A data escolhida sera comemorada anualmente em 8 de janeiro, dia do nascimento do escritor recifense João Cabral de Melo Neto.

A lei foi municipal foi criada pelo prefeito João Campos (PSB). Com ela, o Poder Executivo Municipal poderá promover, em parceria com instituições públicas e privadas, atividades culturais e educativas que estimulem a leitura e a valorização dos escritores da Cidade.

