Calhambeque, Cadillac, Lamborghini e vários outros; confira a garagem de Roberto Carlos

Aos 83 anos, Roberto Carlos foi flagrado esta semana dirigindo pelas ruas do Rio de Janeiro em seu conversível de luxo, um Audi R8 avaliado em cerca de meio milhão de reais. O registro aconteceu apenas alguns dias após o cancelamento do primeiro show de sua nova turnê em São Paulo, devido a problemas de segurança no local. Mas o cantor não se limita a ter apenas um carro de luxo; na verdade, ele tem uma impressionante coleção de veículos; confira:

Calhambeque

Na garagem de Roberto Carlos há uma réplica do seu amado calhambeque, com fotos compartilhadas no Instagram do cantor. O "calhambeque" é, na verdade, um Chevrolet Coupe de 1933 (uma réplica fiel do original) e é um objeto de grande estima para o Rei da música brasileira. Sua ligação com o Calhambeque é evidente na letra da sua famosa canção, onde ele expressa sua preferência pelo carro antigo em vez de trocá-lo por um Cadillac reluzente.

Chrysler Imperial 1965

A garagem de clássicos de Roberto Carlos não estaria completa sem o Chrysler Imperial 1965. Este carro de luxo é um verdadeiro símbolo de elegância e sofisticação, com seu design distinto, detalhes cromados e interior luxuoso. O ator posou ao lado do carro durante passeio por Fort Lauderdale, Flórida (EUA).

Lamborghini

Roberto Carlos também adora uma coisa moderna, não é a toa que o cantor também tem uma Lamborghini Galardo na sua garagem, que custa mais de 1,2 milhão.

Cadillac

O Cadillac Eldorado vermelho de 1959 é uma peça essencial na coleção de clássicos de Roberto Carlos. É um símbolo importante na história do cantor, afinal foi com este veículo que Roberto Carlos ampliou seu sucesso, imortalizando a canção "Cadillac". A música é uma das mais icônicas do cantor, retratando o protagonista dirigindo seu Cadillac vermelho e expressando seu amor pelo carro e pelas emoções que ele evoca.

Mas não para por aí.

De acordo com o site "Auto Esporte", entre outros carrões, Roberto Carlos já teve: um Oldsmobile Cutlass 1966, um Chevrolet Impala Sedan 1964, um Cadillac Limousine 1962, um RS 5 Coupé e um Jaguar E-Type.

