A- A+

AUDIOVISUAL Callum Vinson é escalado como Atreus, filho de Kratos, na série live-action de "God of War" Produção para o Prime Video dá continuidade à trama dos dois jogos mais recentes da série

A série em live-action de “God of War” tem avançado na escalação do seu elenco. O mais novo confirmado é Callum Vinson, ator mirim conhecido por produções como “Chucky” e “Crystal Lake”.

Callum ganhou a missão de dar vida ao filho de 10 anos de Kratos, protagonista da trama, que será interpretado por Ryan Hurst. Também foram anunciados no elenco Max Parker como Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Mandy Patinkin como Odin, Alastair Duncan como Mimir, e Danny Woodburn e Jeff Gulka como os irmãos Brok e Sindri.

Ainda sem data de estreia confirmada, a série está sendo produzida para o Prime Video, com duas temporadas encomendadas. A produção adapta para o audiovisual o universo de “God of War”, série de jogos criada para o PlayStation 2 em 2005.

A proposta do live-action é dar continuidade à trama trabalhada nos dois jogos mais recentes de “God of War”. Nos games, o guerreiro espartano Kratos enfrenta o desafio de criar seu filho enquanto batalha contra deuses do panteão nórdico.

Veja também