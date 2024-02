A- A+

BBB 24 "Calma, Calabreso": expressão usada por Davi em briga no "BBB 24" inspira músicas Banda de pagode baiano e artistas do funk divulgaram prévias de canções em homenagem ao participante do programa

A treta entre Davi, MC Bin Laden e Lucas Henrique segue rendendo conteúdo dentro e fora do "BBB 24". Após viralizar e render incontáveis memes nas redes sociais, "Calma, Calabreso" - expressão do humorista Toninho Tonado, dita pelo baiano durante a briga - inspirou a criação de músicas de diferentes gêneros.

No final da tarde de quinta-feira (1º), a banda de pagode baiano La Fúria - já conhecida por transformar memes em hits - lançou no Instagram uma prévia da música "Calma, Calabreso", interpretada pelo cantor Bruno Magnata, com direito a coreografia própria.

"Estourou no BBB, geral tá sabendo; Bin Laden tá nervoso, não precisa desespero; Rodriguinho tá nervoso, não precisa desespero", diz os primeiro versos da canção, que é seguida pelo refrão "Calma, Calabreso. Calma, calma, Clabreso".

Também baseados na confusão do reality, MC Guidany, MC Larissa e DJ VN Maestro criaram o funk "Tropa do Davi x Calma, Calabreso". O trecho divulgado nas redes sociais adianta um trecho da música, que ainda será lançada nas plataformas digitais.

"Essa é a tropa do Davi, fica tranquilo, calma, 'calabreso'. Não mexe com o homem, não mexe com o homem, senão você vai para o Paredão", cantam nos versos.



