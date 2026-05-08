Cantora carioca Calopsita lança clipe da música "Au Revoir", com cenas gravadas em Olinda
Canção retrata uma mulher que deixou para trás relacionamento tóxico
“Au Revoir”, single da cantora e compositora carioca Calopsita, acaba de ganhar videoclipe. Com imagens filmadas em Olinda, a produção foi lançada no canal da artista no YouTube nesta sexta-feira (8).
A música, que chegou às plataformas de streaming há um ano, é um pop rock melódico e autoral. Sua letra fala sobre uma mulher que largou um relacionamento tóxico ao perceber que precisava gostar de si mesma.
Para simbolizar a virada na vida da personagem retratada na canção, o clipe aposta em dois tons diferentes. A protagonista começa em um mundo em preto e branco, quase sem brilho, e muda para um universo colorido de auto-afirmação.
Além de Calopsita (voz, composição), a banda conta com Virgulino (piano) e Dani Vellu (bateria). O clipe de “Au Revoir” teve locações no bairro de Jardim Brasil, com produção de Ronny Colors, Simon Filmes, Yago Oliveira, Victoria Cardoso e participação especial de Matheus Passavante.
*Com informações da assessoria de imprensa.