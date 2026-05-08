MÚSICA

Cantora carioca Calopsita lança clipe da música "Au Revoir", com cenas gravadas em Olinda

Canção retrata uma mulher que deixou para trás relacionamento tóxico

Cantora Calopsita apresenta clipe de single lançado há um ano - Foto: Simon Filmes/Divulgação

“Au Revoir”, single da cantora e compositora carioca Calopsita, acaba de ganhar videoclipe. Com imagens filmadas em Olinda, a produção foi lançada no canal da artista no YouTube nesta sexta-feira (8).

A música, que chegou às plataformas de streaming há um ano, é um pop rock melódico e autoral. Sua letra fala sobre uma mulher que largou um relacionamento tóxico ao perceber que precisava gostar de si mesma. 

Para simbolizar a virada na vida da personagem retratada na canção, o clipe aposta em dois tons diferentes. A protagonista começa em um mundo em preto e branco, quase sem brilho, e muda para um universo colorido de auto-afirmação.
 

Além de Calopsita (voz, composição), a banda conta com Virgulino (piano) e Dani Vellu (bateria). O clipe de “Au Revoir” teve locações no bairro de Jardim Brasil, com produção de Ronny Colors, Simon Filmes, Yago Oliveira, Victoria Cardoso e participação especial de Matheus Passavante.

*Com informações da assessoria de imprensa.

