Carnaval Calunguinha desfila no Shopping Patteo Olinda neste sábado (21) Ação será uma prévia do bloco infantil Calunguinha Na Folia e contará com mini orquestra de frevo, entre outras atrações, das 15h às 16h30, com entrada franca

O Carnaval começa no Shopping Patteo Olinda no próximo sábado (21), no Espaço Afetivo Homem da Meia-Noite, localizado no piso L2 do centro de compras. A programação carnavalesca voltada para as crianças contará com a presença especial do Calunguinha, mascote infantil do Homem da Meia-Noite.

O evento, que será uma prévia do Calunguinha Na Folia, que acontece oficialmente no dia 28 de janeiro, no Pátio do Bonsucesso, contará com a presença dos homenageados do bloco infantil em 2023: o artista Adriano Cabral e o grupo Patusquinho. A contadora de histórias Tia Verinha também fará a animação da criançada, além da mini orquestra de frevo que vai embalar o desfile do Calunguinha e seus seguidores pelo shopping.

A ação acontece das 15h às 16h30, com entrada gratuita. O Shopping Patteo Olinda fica na Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, nº 225, Casa Caiada.

Espaço Afetivo

Pelo segundo ano consecutivo, o Shopping Patteo Olinda recebe o Espaço Afetivo Homem da Meia-Noite, uma loja inteira dedicada ao Gigante mais amado do Brasil. O espaço foi pensado para ser um ponto de encontros e compartilhamento de memórias, onde os visitantes poderão conhecer e vivenciar a cultura do Calunga e ter acesso a produtos que valorizam, difundem e fortalecem a sua história. Na loja, os clientes poderão encontrar diversos itens temáticos, além das camisas da Grife do Calunga, com as estampas especiais criadas para o Carnaval 2023.

