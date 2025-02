A- A+

Carnaval para os pequenos Calunguinha, mascote infantil do Homem da Meia-Noite, desfila em Olinda, neste sábado (15) Shopping Patteo Olinda recebe um evento especial com a presença do personagem, com entrada franca, a partir das 15h, com desfile às 16h

O Espaço Afetivo Homem da Meia-Noite, no Shopping Patteo Olinda, recebe um evento especial com o Calunguinha, mascote do Homem da Meia-Noite, neste sábado (15), celebrando a tradição de maneira lúdica e encantadora para a criançada, a partir das 15h, com desfile às 16h, com entrada franca.

Localizado no piso L2 do centro de compras, o Espaço Afetivo é uma parceria entre o Homem da Meia-Noite e o Shopping Patteo Olinda, com produção cultural e gestão de Rafaela Mendes, da Rafa Q Faz.



Seu propósito é disseminar história, arte e economia criativa. Com produtos que vão desde camisetas e acessórios até miniaturas colecionáveis e itens de moda praia, o local oferece a oportunidade de levar para casa um pedaço da tradição e magia do Calunga.

Participam dessa edição do Espaço Afetivo 15 marcas criativas, que apresentam produtos autorais valorizando e fomentando a economia criativa local. Para marcas interessadas em fazer parte do projeto, a curadoria está aberta e pode ser acessada pelo Instagram da @grifedocalunga.

Evento com o Calunguinha

Quando: 15 de fevereiro, 15h (desfile às 16h)

Onde: Espaço Afetivo do Homem da Meia-Noite

