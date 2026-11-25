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ÁLBUM Camaleoa veste o pop dos anos 2000 com as cores e os sotaques de Fortaleza Em "Barrastar", segundo álbum da cantora cearense, cada faixa homenageia um bairro da capital; videoclipe da música-título revisita a Barra do Ceará, território de origem da artista

O pop dos anos 2000 encontra o mapa afetivo de Fortaleza em “Barrastar”, segundo álbum da cantora e compositora Camaleoa.

Com oito faixas, o disco chegou acompanhado pelo lançamento do videoclipe da música que batiza o projeto. Gravado na Barra do Ceará, bairro onde a artista cresceu, o audiovisual percorre a orla, o calçadão e o mirante da região, com bailarinas e uma equipe formada exclusivamente por mulheres e pessoas LGBTQIAPN+.

Nascida em Cedro e criada na capital cearense, Camaleoa transforma referências das divas pop dos anos 2000 em matéria de uma criação que não esconde o endereço.

Conhecida pelo apelido de NordesDiva, a cantora reivindica um espaço para o pop feito no Nordeste, sem abrir mão das influências que marcaram sua formação.

“Barrastar é, sem dúvida, um dos projetos mais especiais da minha carreira. É um álbum sobre olhar para trás, reconhecer tudo que vivi e perceber o quanto aquela menina que sonhava em ser cantora conseguiu conquistar, mas também com a consciência de onde estou hoje e o que eu quero alcançar. Eu cresci ouvindo pop, me inspirando em grandes divas dos anos 2000, mas sempre quis fazer isso do meu jeito, com a minha identidade e o meu tempero cearense. Hoje, poder apresentar esse trabalho para o Brasil é também uma forma de dizer que o Ceará tem pop, sim!”, afirma.

Uma cidade em sete faixas

Fortaleza não aparece apenas como pano de fundo em “Barrastar”. A geografia da capital atravessa a construção do álbum: cada uma das sete músicas faz referência a um bairro, incorporando suas particularidades ao imaginário do projeto.



“Fortal Kiss” aponta para o Centro; “Azul Royal” mira o Mucuripe; “Fã Number One” evoca a Cidade 2000; e “Prateleira”, parceria com Mulher Barbada, tem a Praia de Iracema como inspiração. Já “Charmosa” homenageia a Aldeota, enquanto “NordesDiva” se volta para Messejana.

A faixa-título fecha esse itinerário com uma parada na Barra do Ceará. De caráter autobiográfico, a composição fala sobre insistir nos próprios sonhos, mesmo quando as circunstâncias sugerem outros caminhos.



Camaleoa recupera o tempo em que desejava construir uma carreira no pop, mas encontrava resistência e poucas referências nordestinas nesse segmento. O clipe dá corpo a essa lembrança ao colocar a artista adulta diante de uma representação de sua versão infantil, interpretada por uma atriz mirim.

A narrativa também abre espaço para uma observação sobre as diferenças de tratamento entre homens e mulheres na indústria musical.

Em uma das sequências, um homem tenta acompanhar a coreografia da cantora, mas não consegue reproduzir seus movimentos.

A cena funciona como comentário sobre o esforço adicional que mulheres ainda precisam fazer para conquistar visibilidade e reconhecimento no mercado.

A Barra como ponto de partida

Escolher a Barra do Ceará para encerrar o percurso não é uma decisão aleatória. Considerado o bairro mais antigo de Fortaleza, o lugar concentra parte importante das lembranças e da formação da artista.

Ao dividir o videoclipe com bailarinas, a atriz que representa sua infância e moradores da região, a comunidade participa da narrativa e ganha espaço na representação visual do trabalho.

O lançamento da faixa-título completa a série de videoclipes concebida para todas as músicas do álbum. A aposta na conexão entre som, imagem e direção criativa acompanha a trajetória da cantora desde 2019, quando lançou seu primeiro disco e se tornou a primeira artista a apresentar um álbum visual em Fortaleza.

Em “Barrastar”, essa linguagem ganha uma dimensão territorial: os bairros deixam de ser apenas referências geográficas e passam a integrar a identidade de cada canção.

Com o novo trabalho, Camaleoa revisita a cultura pop que alimentou seus sonhos de infância, mas faz questão de apresentar as próprias coordenadas.

No caminho entre as divas internacionais e as ruas de Fortaleza, o Ceará deixa de ocupar a margem e assume o centro da cena.

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