A- A+

HOMENAGEM Câmara de SP aprova projeto que dá nome de Rita Lee a praça no Parque Ibirapuera Cantora, que morreu em maio do ano passado, foi velada no local

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em definitivo o projeto de lei que dá o nome de Rita Lee a uma praça no interior do Parque Ibirapuera, na zona sul da cidade. A cantora, que morreu em 9 de maio do ano passado, tinha forte ligação com o Ibirapuera e foi velada no local.

Leia também • Jojo Todynho mostra quarto que fez para Francisco, criança angolana que ela tenta adotar • ''Lutando com muita força'', diz Zé Vaqueiro após filho voltar para UTI • Dancinha, ostentação e "futilidade": por que Davi, do BBB 24, perdeu 1,5 milhão de seguidores

"Estava como prefeito em exercício neste dia e decretamos luto oficial de três dias. Mas sempre achei que ela merecia muito mais. Agora, o nome de Rita Lee está eternizado no Parque Ibirapuera", declarou o vereador Milton Leite (União), presidente da Câmara.



A proposta inicial, assinada pela vereadora Luna Zaratini (PT), era de alterar o nome do parque. O texto final, porém, definiu que a Praça da Paz, um dos pontos centrais da área verde, receberá o nome de Rita Lee. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB). "Estava como prefeito em exercício neste dia e decretamos luto oficial de três dias. Mas sempre achei que ela merecia muito mais. Agora, o nome de Rita Lee está eternizado no Parque Ibirapuera", declarou o vereador Milton Leite (União), presidente da Câmara.A proposta inicial, assinada pela vereadora Luna Zaratini (PT), era de alterar o nome do parque. O texto final, porém, definiu que a Praça da Paz, um dos pontos centrais da área verde, receberá o nome de Rita Lee. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Veja também

cultura Milionário, da dupla com José Rico, tem quadro estável após AVC