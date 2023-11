A- A+

homenagem Câmara de Vereadores do Recife celebra o legado de Rogaciano Leite Obra do Poeta, jornalista, radialista, cantor e compositor pernambucano foi protagonista na noite de ontem (14), em sessão especial na Casa Legislativa

Poesia e música tomaram conta da Câmara Municipal do Recife na noite desta terça (14), em uma homenagem ao poeta Rogaciano Leite (1920-1969). A sessão solene contou com a presença da filha de Rogaciano, Helena Leite, e de artistas locais para reverenciar a obra e o legado literário do pernambucano de São José do Egito.

A homenagem foi proposta pelo vereador Tadeu Calheiros (Podemos), que abriu a sessão. “Quando pensamos nesta reunião solene foi para ressaltar os grandes feitos desse pernambucano”, disse o parlamentar. “Na realidade, o que estamos fazendo aqui é a tentativa singela da reparação histórica, diante à dívida de gratidão que a maioria do nosso povo tem em relação à sua obra.”

Muito emocionada, Helena Leite agradeceu as homenagens ao pai. “Falar de um gênio, sendo esse gênio o meu pai, é muito difícil. Meu pai foi brilhante em tudo, foi um semeador de emoções. Suas Precisamos valorizar nossos mestres, nossa cultura. É muito emocionante estar aqui, hoje”



O homenageado

Rogaciano Leite nasceu em 1º de julho de 1920, na Fazenda Cacimba Nova, em São José do Egito, no Sertão do Pajeú. Entre trovas, glosas, poemas românticos e sociais, sonetos de improviso, crônicas e poemas-reportagens, fez da palavra sua principal ferramenta artística.

Helena Leite (ao centro), filha de Rogaciano, participou da sessão solene em homenagem ao pai | Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco

Foi poeta, jornalista, pesquisador, radialista, cantor e compositor. Na comunicação, foi agraciado, por três vezes, com o Prêmio Esso de Jornalismo. Como compositor, foi autor, entre outras canções, de “A Volta de Maringá”, “Cantar e Sorrir” e Ceará Selvagem”.

Como escritor, tem em “Carne e Alma” (1950) um de seus livros mais conhecidos. Além disso, é patrono de diversas academias literárias, entre elas, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que instituiu a Medalha Rogaciano Leite.

Declamando e cantando Rogaciano

A cerimônia teve transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da Câmara Municipal do Recife e teve a participação de artistas como Kelly Rosa, Daniel Buenoe Luizinho de Serra. O cantor Santtana também marcou presença e, fora do script, também ocupou a tribuna da Câmara para falar sobre Rogaciano.

Veja também

Música Gaby Amarantos, Marília Mendonça e Tiago Iorc vencem Grammy Latino