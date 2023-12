A- A+

Literatura Câmara do Recife homenageia 103 mulheres escritoras no aniversário de Clarice Lispector Solenidade acontece nesta quarta-feira (13), às 18h, no Plenário da Câmara, por iniciativa da vereadora Cida Pedrosa (PCdoB)



Neste mês de dezembro comemora-se os 103 anos da escritora Clarice Lispector, falecida em 1977. Para celebrar a data, a vereadora Cida Pedrosa (PCdoB), vai realizar uma reunião solene intitulada “Um coração para Clarice”, com intuito de reconhecer e homenagear a produção literária de 103 escritoras com atuação no Recife. A solenidade acontecerá nesta quarta-feira (13), às 18h, no Plenário da Câmara Municipal do Recife.

A homenagear destaca as escritoras da cidade e reconhece a contribuição delas para a cena literária local, regional e nacional. Essa iniciativa serve para promover a igualdade de gênero no campo da literatura e para inspirar futuras gerações de escritoras. É também uma forma de incentivar e fortalecer a identidade cultural da cidade e a importância do fazer artístico de escritoras em toda a sua capilaridade.

Cida Pedrosa afirma que para ela, uma escritora vinda do sertão, realizar esta solenidade é algo extremamente emocionante e simbólico. "Durante muitos anos, nos foi negado o direito à fala, à escrita, à publicação. Reconhecer institucionalmente a produção literária de mulheres é reescrever a história, é mostrar a nossa importância para a literatura brasileira. Estamos homenageando 103 escritoras recifenses em alusão aos 103 anos de Clarice Lispector, uma das mais incríveis artistas da palavra que já tivemos”, pontua.

Recife é uma cidade de muitas escritoras, de todos os gêneros literários, com ampla vinculação aos principais temas contemporâneos, o que tem, de modo relevante, gerado uma gama de artistas da palavra premiadas em certames nacionais e internacionais. Escritoras recifenses e pernambucanas têm ocupado espaços relevantes, com destaque pela qualidade de suas obras.



Em decorrência disto, tem sido comum a publicação e lançamento de obras de referência, ocupação de espaços nas editoras, inclusive nas mais tradicionais, de porte nacional. Se observarmos as grades de programação de bienais, feiras, jornadas, circuitos e projetos literários, entenderemos a dimensão da presença de escritoras, professoras de literatura, pesquisadoras, declamadoras, contadoras de história, glosadoras, poetas e prosadoras.

Serviço:

Reunião Solene “Um Coração para Clarice”, em homenagem às mulheres escritoras

Data: 13 de dezembro de 2023

Horário: 18h

Local: Plenário da Câmara Municipal do Recife (Rua Princesa Isabel, 410)

