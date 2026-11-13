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Natal Camará Shopping apresenta Natal inspirado na história de Camaragibe, neste sábado (14) Com o tema "Onde o Tempo Ganha Brilho", campanha inaugura programação natalina e resgata a memória da antiga fábrica de tecidos que deu origem ao município

O Camará Shopping abre oficialmente sua programação natalina, neste sábado (14), a partir das 16h, com ações especiais preparadas especialmente para o ciclo. às 17h, o centro de compras apresenta um espetáculo gratuito, na área externa do empreendimento, reunindo música, personagens, efeitos especiais, surpresas e a chegada do Papai Noel.

Neste ano, o shopping apresenta o tema “Onde o Tempo Ganha Brilho”, uma homenagem à história do terreno que hoje abriga o empreendimento. No passado, o local foi ocupado por uma importante fábrica de tecidos, que ajudou a construir parte da identidade de Camaragibe.



A proposta da campanha é transformar essa memória em uma narrativa natalina, conectando a história da antiga fábrica à oficina do Papai Noel, em uma experiência que atravessa gerações. “Buscamos construir um Natal que tenha significado para quem vive em Camaragibe. Muitas famílias possuem alguma ligação afetiva com a história deste lugar e quisemos transformar essa memória em uma experiência capaz de emocionar diferentes gerações. É uma celebração que fala sobre encontros, lembranças e sobre a capacidade que o Natal tem de renovar sentimentos e criar novas histórias”, afirma Renata Almeida, gerente de Marketing do Camará Shopping.

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A ambientação parte da ideia de que, enquanto os teares produziam tecidos que vestiam famílias inteiras, a fábrica do Noel produzia sonhos. Com o passar do tempo, os cenários mudaram, mas a vocação para criar encontros, presentes e lembranças permaneceu.



Hoje, onde antes funcionavam máquinas e linhas de produção, está um espaço que continua fazendo parte da vida das pessoas, especialmente nos momentos de celebração.

A decoração e as atrações foram desenvolvidas para transportar os visitantes para esse universo. Entre as novidades estão experiências interativas que combinam elementos da história local com recursos tecnológicos, criando uma jornada que convida o público a revisitar o passado e celebrar o presente.







Para toda a família

Um dos momentos mais aguardados da inauguração será a chegada do Papai Noel, que acontecerá durante o espetáculo de abertura. Após o evento, o personagem seguirá para sua tradicional poltrona, instalada no Piso L1, onde receberá crianças e famílias para fotos e visitas.

Em novembro, o Papai Noel estará presente aos sábados e domingos, das 16h às 20h. Já em dezembro, os encontros ocorrerão de quinta-feira a domingo, no mesmo horário. A partir de 17 de dezembro, o atendimento será diário até a véspera de Natal, em 24 de dezembro.

A programação também contará com atrações especiais ao longo da temporada. Aos sábados, o público poderá acompanhar edições temáticas do Camará Kids, com espetáculos inspirados no universo natalino. Aos domingos, os corredores do shopping receberão desfiles temáticos com personagens e intervenções itinerantes.

No dia da inauguração, os visitantes também poderão participar de ações promocionais, receber brindes e garantir gratuitamente uma foto lembrança em formato polaroid para registrar o momento.

SERVIÇO:

Inauguração do Natal do Camará Shopping

Quando: sábado (14), a partir das 16h. | Espetáculo de abertura: 17h

Onde: Área externa do Camará Shopping - Rua Manoel Honorato da Costa, nº 555. Vila da Fábrica, Camaragibe.

Entrada gratuita.

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