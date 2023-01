Camarote e pipoca: quando sai a lista de participantes do BBB 23?

A- A+

O Big Brother Brasil anunciou, nesta terça (10), os participantes da Casa de Vidro - onde dois deles irão entrar na casa mais vigiada do Brasil -, mas o programa só estreia na próxima semana e a lista de participantes do reality ainda não foi divulgada.

A estreia do programa é no dia 16 de janeiro reunindo novamente famosos e anônimos no Camarote x Pipoca. Uma série de celebridades como Paula Fernandes, João Guilherme, Bruna Griphao e Yasmin Brunet estão sendo cotados para esta edição, que dará o maior prêmio da história do reality.

Mas quando sai a lista oficial do BBB 23? O perfil da TV Globo divulgou nas redes, há pouco, que os participantes serão anunciados na quinta-feira, dia 12 de janeiro. O dia está sendo batizada pela emissora de "Big Day". Os nomes sairão durante os intervalos da programação a partir da tarde até a noite, um por vez.

