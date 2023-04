Camarote Exclusive Caruaru terá shows exclusivos no São João

A- A+

Destino preferido de pernambucanos e turistas no período junino, o São João de Caruaru acontecerá este ano do dia 3 junho a 1º de julho, no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga. Repetindo o sucesso do ano anterior, a festa contará, pelo segundo ano consecutivo, com o Camarote Exclusive, oferecendo mais comodidade para os presentes, durante todos os dias do evento.

Camarote oficial do arrasta-pé, o Camarote Exclusive oferece vista privilegiada do palco principal com um super frontstage. No espaço, idealizado para que o público aproveite o mês de festa com muito mais conforto, os presentes terão acesso a entradas e banheiros exclusivos, piso easy floor e praça de alimentação, para recuperar as energias entre um show e outro.

Deixando a festa ainda melhor, além das 60 atrações que se apresentarão no palco principal, o público também poderá curtir shows exclusivos de bandas e cantores regionais em um palco montado na estrutura interna do camarote. À venda no site da Bilheteria Digital, os ingressos custam, por dia, a partir de R$ 50.

Veja também

FAMOSOS Filho de Reese Witherspoon posa com a mãe e semelhança entre os dois impressiona web