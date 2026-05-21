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SÃO JOÃO 2026 Camarote Exclusive em Caruaru divulga atrações do palco interno Espaço localizado no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, tem ingressos a partir de R$ 60

Guilherme Topado, Duo Sertanejo, Victor Leão, Matheus Vini, Rafa Mesquita e Rayssa Bacelar são algumas das atrações do palco interno e do after no Camarote Exclusive do São João de Caruaru, Agreste pernambucano.

Com a proximidades dos festejos na cidade, marcados para começar no próximo dia 30 de maio, o espaço - localizado no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, o principal da festa - teve as atrações divulgadas nesta quinta-feira (21).









Além de vista estratégica para o palco principal, o espaço oferece este ano transmissões dos jogos do Brasil na Copa do Mundo.



Vale lembrar que os shows no palco interno do camarote acontecem nos intervalos das apresentações do palco principal da festa.



Ingressos podem ser adquiridos pelo valor a partir de R$ 60 no site Bilheteria Digital, lojas Esposende do RioMar e Tacaruna, e MIX Mateus de Boa Viagem

Veja programação do palco interno/after:



Sábado, 30 de maio

Thayse Dias

Guilherme Topado (after)



Domingo, 31 de maio

Suzy Lima

Sexta-feira, 5 de junho

Duo Sertanejo

Amor Eterno (after)

Sábado, 6 de junho

Victor Leão

Jefferraz (after)



Domingo, 7 de junho

Baby Cantora

Sexta-feira, 12 de junho

Leninho Filho



Sábado, 13 de junho

Imaginar

Juntô (after)

Domingo, 14 de junho

JPê

Sexta-feira, 19 de junho

Daniel Melo

Nuwe (after)



Sábado, 20 de junho

Rayssa Bacelar

Gabrielzzinho (after)



Domingo, 21 de junho

Matheus Vini

Terça-feira, 23 de junho

Sentimento

Rafa Mesquita (after)



Quarta-feira, 24 de junho

Lulinha



Sexta-feira, 26 de junho

Samba das Antigas

Afina Samba (after)



Sábado, 27 de junho

Vou Pra Batucada

Sambar & Love (after)



SERVIÇO

Camarote Exclusive no São João de Caruaru

Quando: a partir de 30 de maio

Onde: Pátio de Eventos Luiz Gonzaga

Ingressos a partir de R$ 60 no site Bilheteria Digital, lojas Esposende do RioMar e Tacaruna, e MIX Mateus de Boa Viagem

Informações: @camaroteexclusive.oficial



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