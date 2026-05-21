Camarote Exclusive em Caruaru divulga atrações do palco interno
Espaço localizado no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, tem ingressos a partir de R$ 60
Guilherme Topado, Duo Sertanejo, Victor Leão, Matheus Vini, Rafa Mesquita e Rayssa Bacelar são algumas das atrações do palco interno e do after no Camarote Exclusive do São João de Caruaru, Agreste pernambucano.
Com a proximidades dos festejos na cidade, marcados para começar no próximo dia 30 de maio, o espaço - localizado no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, o principal da festa - teve as atrações divulgadas nesta quinta-feira (21).
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Além de vista estratégica para o palco principal, o espaço oferece este ano transmissões dos jogos do Brasil na Copa do Mundo.
Vale lembrar que os shows no palco interno do camarote acontecem nos intervalos das apresentações do palco principal da festa.
Ingressos podem ser adquiridos pelo valor a partir de R$ 60 no site Bilheteria Digital, lojas Esposende do RioMar e Tacaruna, e MIX Mateus de Boa Viagem
Veja programação do palco interno/after:
Sábado, 30 de maio
Thayse Dias
Guilherme Topado (after)
Domingo, 31 de maio
Suzy Lima
Sexta-feira, 5 de junho
Duo Sertanejo
Amor Eterno (after)
Sábado, 6 de junho
Victor Leão
Jefferraz (after)
Domingo, 7 de junho
Baby Cantora
Sexta-feira, 12 de junho
Leninho Filho
Sábado, 13 de junho
Imaginar
Juntô (after)
Domingo, 14 de junho
JPê
Sexta-feira, 19 de junho
Daniel Melo
Nuwe (after)
Sábado, 20 de junho
Rayssa Bacelar
Gabrielzzinho (after)
Domingo, 21 de junho
Matheus Vini
Terça-feira, 23 de junho
Sentimento
Rafa Mesquita (after)
Quarta-feira, 24 de junho
Lulinha
Sexta-feira, 26 de junho
Samba das Antigas
Afina Samba (after)
Sábado, 27 de junho
Vou Pra Batucada
Sambar & Love (after)
SERVIÇO
Camarote Exclusive no São João de Caruaru
Quando: a partir de 30 de maio
Onde: Pátio de Eventos Luiz Gonzaga
Ingressos a partir de R$ 60 no site Bilheteria Digital, lojas Esposende do RioMar e Tacaruna, e MIX Mateus de Boa Viagem
Informações: @camaroteexclusive.oficial