CARNAVAL 2026 Camarote Marco Zero anuncia novidades para a folia em 2026 Espaço no Bairro do Recife terá bares em todos os andares e assinatura do chef Rapha Vasconcellos (Moendo na Laje) na experiência gastronômica do folião

Os clarins momescos no Recife já ressoam anunciando o Carnaval 2026, e mais especificamente no Palácio do Comércio, Bairro do Recife, para o Camarote Marco Zero.



A edição do próximo ano do espaço - vale ressaltar, um dos mais disputados nos dias de folia - está em contagem regressiva e repleta de novidades.



Além do conhecido conforto e vista privilegiada do palco principal da folia na capital pernambucana, entre as boas novas estão bares funcionando em todos os andares e a assinatura do chef Rapha Vasconcellos (Moendo na Laje), na experiência gastronômica em todos os dias da festa, marcada para acontecer entre 12 e 17 de fevereiro.





Em coletiva realizada nesta quarta-feira (10), com a presença dos sócios Tiago Carneiro e Alexandre Barbosa, da Associação Comercial de Pernambuco (ACP), e de André Lubambo, Carlito Asfora, Veruska Pires e André Branco, do Camarote Marco Zero, foi apresentada à imprensa o que vai ser oferecido aos foliões.

“Vamos investir na melhoria da experiência de quem for usufruir do espaço, com a varanda ampliada nas duas laterais e na parte da frente do prédio, isso vai permitir que mais pessoas acompanhem os shows. Também vamos ter bandas todos os dias, e DJ’s", adianta Tiago, em conversa com a Folha de Pernambuco.

Tiago ressalta, ainda, que além das demandas e necessidades de quem consome o camarote, a própria organização do evento se mantém atenta com o intuito de “sempre conseguir oferecer o melhor’’.

“A ideia é aperfeiçoar sempre a experiência do folião, para que ele desfrute ao máximo do Carnaval no Marco Zero e em nosso camarote”, destaca ele.

Estrutura

Com capacidade para receber até 800 pessoas por dia, o Camarote Marco Zero disponibiliza aos foliões terraço no rooftop e telão interno com transmissão do que acontece no palco.



Com ingressos disponíveis a partir de R$ 450 (1º lote), o camarote, que terá acesso exclusivo pela Rua do Bom Jesus, também oferece open bar, lounges e segurança privada.

Há ainda opção do chamado ‘ingresso coringa’, que dá ao folião o direito de escolher o dia que deseja estar no camarote, após a programação oficial das atrações.

Gastronomia

E para abastecer as energias, a grande novidade deste ano é o cardápio assinado pelo chef Raphael Vasconcellos com o seu restaurante Moendo na Laje, localizado no Bairro do Recife.



"Essa 'paquera' existia há um tempo, porque também sou frequentador do camarote que é conduzido por grandes amigos nossos. Então nos deram a missão, e logo aceitamos", lembra o chef, que já é conhecido no mercado por trabalhar com produções especiais para eventos corporativos e festivos.



Chef Rapha Vasconcellos, do Moendo na Laje, assina menu do Camarote Marco Zero em 2026 | Crédito: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A intenção é levar um pouco da atmosfera do Moendo - já tão pesquisado por recifenses e turistas - para o contexto de um evento como o Carnaval.



Significa que as tradicionais produções com arroz, a exemplo da paella de frutos do mar, terá espaço garantido no menu oficial.

"Além do nosso arroz de cupim, terá ainda croqueta de vatapá, minihambúrguer e um bocadinho de novidades que a gente tá planejando para poder fazer a melhor entrega ao camarote", adianta.

As produções estarão à venda no esquema à la carte em todos os dias de espaço aberto. "Será um cardápio fixo, porque a gente consegue ter uma logística ágil", garante, reforçando que a praticidade que os foliões costumam ficar de olho nessa época do ano.

SERVIÇO

Camarote Marco Zero 2026

Quando: de 12 a 17 de fevereiro

Onde: Marco Zero do Recife (Bairro do Recife)

Ingressos a partir de R$ 450 no site www.camarotemarcozero.com.br

Informações: @camarotemarcozero

