Carnaval 2026 Camarote Marco Zero faz balanço do Carnaval e adianta que a próxima edição terá novidades Organização do evento promete que em 2027 a festa será ainda maior, com novidades na estrutura e nas ativações

O Carnaval deste ano ficou marcado por mais uma edição do Camarote Marco Zero, instalado na sede da Associação Comercial de Pernambuco, no Bairro do Recife, entre os dias 12 e 17 de fevereiro.





A edição foi tão bem aceita, que os organizadores já auncionaram: "a próxima será ainda maior, com novidades na estrutura e nas ativações".

Como já é conhecido do público, a estrutura garante vista privilegiada para os shows do palco do Marco Zero, além de reunir uma série de comodidades ao folião.

Neste ano, não foi diferente: open bar premium, atrações musicais internas, lounges, rooftop exclusivo e varanda panorâmica chamaram atenção dos visitantes. Por lá passaram jornalistas, empresários e representantes de diversas entidades.

Camarote Marco Zero (Foto: Armando Artoni/Divulgação)

Balanço

A sociedade do camarote é formada pela Associação Comercial de Pernambuco, comandada pelo presidente Tiago Carneiro e pelo diretor Alexandre Barbosa, além dos sócios André Branco, Carlito Asfora e André Lubambo.

A estrutura de 2026 gerou mais de 100 empregos diretos e cerca de 500 indiretos, além de ações de coleta seletiva realizadas em parceria com a Prefeitura do Recife.

Além do Esporte da Sorte, o evento teve patrocínio de Amstel, Ballantine’s (Sunshine), Eco Postos e Seja Beauty Beauty & Hair, além do apoio logístico da Pedragon Chevrolet e da operação gastronômica do Moendo na Laje, que assinou o cardápio da festa.



Com informações da assessoria de imprensa!

