A- A+

CARNAVAL 2024 Camarote Marco Zero: vista privilegiada do palco é um dos atrativos do espaço no Bairro do Recife Com capacidade para até 800 pessoas, espaço vai funcionar durante os dias do Carnaval do Recife

A segunda edição do Camarote Marco Zero está com vendas abertas para os dias de Carnaval no Bairro do Recife.

Localizado no Palácio do Comércio - sede da Associacão Comercial de Pernambuco (ACP) - o espaço, que tem vista privilegiada para o palco principal da folia, pode ser usufruído por valores a partir de R$ 250.



Atrações internas, lounges, open bar e segurança privada integram estrutura, além de shows internos durante os seis dias de folia no espaço, que tem capacidaee para até 800 pessoas e poderá ser acessado pela rua do Bom Jesus.





Atrações

Na quinta-feira (8), dia da abertura do Carnaval de Recife, o Camarote Marco Zero recebe Tiagguinho e Diego Cabral. Outros nomes compõem a grade do espaço. Confira:



Quinta-feira (8)

Tiagguinho

Diego Cabral



Sexta-feira (9)

Sem Razão

Tiagguinho

Sábado (10)

Vinni Luz

Leo Kalin



Domingo (11)

Neto Curticao

Atitude 10



Segunda (12)

Luciano Santos

Edson Araújo



Terça (13)

Allan Ka

Cris Alves



Serviço

Camarote Marco Zero

Quando: de quinta-feira (8) a terça-feira (13)

Onde: Associacão Comercial de Pernambuco (ACP) - Marco Zero do Recife

Acesso a partir de R$ 250 no site www.camarotemarcozero.com.br

Informações: @camarotemarcozero

Os ingressos para o Camarote Marco Zero - Edição 2024 já estão disponíveis para a venda. Com preços a partir de R$ 250,00, os acessos podem ser adquiridos no local, no Palácio do Comércio ou no site:www.camarotemarcozero.com.br. Acompanhe no Instagram: @camarotemarcozero

Veja também

BBB 24 Durante exercício na academia, Marcus Vinícius leva queda