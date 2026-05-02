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SHAKIRA NO RIO Camarote nas alturas: banquinhos, aparelhos de ginástica e árvores, vale tudo para ver Shakira Estruturas improvisadas viram "camarote popular" na areia e na Avenida Atlântica; prática já tinha aparecido no show de Lady Gaga e volta a movimentar a orla

Na falta de VIP — e de altura — vale o improviso. Um grupo de pessoas subiu em uma estrutura de ferro usada para exercícios, na areia de Copacabana, e montou um “camarote raiz” para assistir ao show de Shakira.

Mais cedo, outros fãs já haviam recorrido a troncos e galhos de árvores para tentar escapar da multidão e garantir alguns centímetros a mais de visão.

O equipamento, normalmente usado para treinos, virou ponto estratégico para observar o palco em meio à areia já tomada pelo público. Entre improvisos e criatividade, a busca por um bom ângulo virou parte do espetáculo.

Copacabana já está tomada e, antes mesmo de Shakira subir ao palco hoje, um novo elemento passou a protagonizar a paisagem da praia: fileiras de banquinhos de plástico disputadas como se fossem ingressos para a área VIP do show.

Na areia e ao longo da Avenida Atlântica, ambulantes vendem assentos por valores que variam entre R$ 50 e R$ 100, oferecendo ao público uma chance de enxergar melhor o espetáculo em meio à multidão.

A lógica é simples: quem chega cedo garante lugar e, se quiser um upgrade na visão, paga por ele. Os bancos são usados tanto para sentar durante a longa espera quanto como apoio para ficar mais alto na hora do show, funcionando como uma espécie de “camarote improvisado” em plena praia.

A cena não é inédita. No show de Lady Gaga, no último Todo Mundo no Rio, a estratégia já havia aparecido e se mostrou lucrativa. Desta vez, segundo um dos vendedores, o ritmo de vendas está um pouco abaixo do registrado na ocasião, mas ainda assim garante um bom faturamento ao longo do dia.

— No da Lady Gaga, saiu mais rápido, mas hoje também está bom. O pessoal compra para não ficar no aperto — contou um ambulante, que vendia bancos pretos aos berros por R$ 80.

Quem tentava negociar um preço menor era a estudante Cristine Reis, de 19 anos, que veio da Tijuca para assistir à colombiana.

— Não vou comprar, esse valor é inaceitável — disse.

Ao lado dela, outra ambulante, que vendia bebidas, comentou:

— Eu, que sou ambulante, paguei R$ 50! — disse.

Quando o jeito é se pendurar

Um grupo de seis pessoas decidiu transformar uma estrutura de ferro usada para exercícios, na areia de Copacabana, em um verdadeiro “camarote raiz” para o show de Shakira. O equipamento, normalmente frequentado por quem vai à praia para treinar, virou ponto estratégico para garantir uma visão privilegiada do palco, em meio à multidão que já ocupa cada espaço da orla.

Enquanto alguns compram banquinhos ou sacos de areia para conseguir uma visão melhor do show desta noite, outros apostam em um camarote diferenciado — e gratuito: as árvores.

Hugo Alves, de 28 anos, chegou às 7h da manhã e já garantiu seu lugar em uma árvore em frente ao Copacabana Palace, ao lado do palco onde a Loba irá se apresentar. Ele afirma que o truque é antigo.

— Eu fiz a mesma coisa no show da Lady Gaga no ano passado. É o melhor camarote, dá para ver tudo — disse o pizzaiolo.

Silva Rosa, de 50 anos, chegou depois, avistou Hugo em cima da árvore e logo fez amizade para aproveitar o “camarote”.

— Eu cheguei aqui às 11h e, quando comecei a conversar com o Hugo, ele me disse que era o melhor lugar para ver o show. Então fiz amizade e pedi para dividir. Quando subi, tive certeza: não trocaria pelo VIP — disse a corretora de imóveis, que veio de Florianópolis, em Santa Catarina, para ver a ídola.

A fã ainda comprou um tapete para sentar sobre o galho e evitar desconforto.

E o banheiro? Como para tudo fã dá um jeito, a dupla afirmou que pretende evitar beber água para não precisar sair do lugar.

— Qualquer coisa, um guarda o lugar para o outro — acrescentou Silva.

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