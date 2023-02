A- A+

Carnaval 2023 Camarote Olinda agita o Carnaval no Centro de Convenções Espaço amplo permitirá que o público circule com tranquilidade no domingo (19) e na segunda-feira (20) da folia de Momo

Depois de lotar o pavilhão e a área externa nas prévias De Bar em Bar, Enquanto Isso na Sala da Justiça e Olinda Beer, o Centro de Convenções receberá mais uma edição do Camarte Olinda, dois anos depois da pandemia, agora sob administração do Consórcio CID Convenções. O espaço montado na área externa, receberá shows no domingo (19) e na segunda-feira de Carnaval (20), a partir das 12h, com ingressos à venda na Bilheteria Digital.

Segundo o CEO do Consórcio CID Convenções, Cláudio Vasconcelos, a festa movimentará uma área extensa na parte externa do Centro de Convenções. “Será um espaço muito amplo para que o público possa circular bastante, aproveitar os shows com muita tranquilidade e diversão. Estamos trabalhando junto aos produtores do evento para que tudo transcorra bem neste Carnaval histórico”, afirma.



Programação

O primeiro dia do Camarote Olinda terá Gusttavo Lima, Jorge e Matheus, Nattan, Felipe Amorim e Wallas Arrais. Já na segunda-feira de Carnaval, sobem ao palco Wesley Safadão, João Gomes, Dilsinho, Tarcísio do Acordeon e Eric Land. Outras informações pelo site www.camaroteolinda.com. O primeiro dia do Camarote Olinda terá Gusttavo Lima, Jorge e Matheus, Nattan, Felipe Amorim e Wallas Arrais. Já na segunda-feira de Carnaval, sobem ao palco Wesley Safadão, João Gomes, Dilsinho, Tarcísio do Acordeon e Eric Land. Outras informações pelo site www.camaroteolinda.com.

O Camarote Olinda terá diversos bares à disposição do público, praça de alimentação, área de customização de abadás, espaço climatizado com barbearia, espaço beleza e estação de glitter. Uma parada do “Expresso Olinda” em frente à entrada do evento facilitará a chegada dos foliões.

Serviço:

Camarote Olinda

Domingo (19) e segunda (20), a partir das 12h.

Área externa do Centro de Convenções

Ingressos na Bilhetertia Digital





Veja também

Game Jogo "The Witcher 3" causa polêmica ao incluir vaginas realistas em nova atualização