Eventos Camarote Olinda retorna no Carnaval com shows de forró, sertanejo e piseiro Evento voltou após dois anos sem Carnaval e teve atrações como Gusttavo Lima, Nattan, Wesley Safadão, João Gomes, Jorge e Mateus, entre outros

O Camarote Olinda, um dos camarotes mais tradicionais do Carnaval da Região Metropolitana do Recife, voltou a acontecer com muitas novidades. O evento retornou em um espaço novo, na área externa do Classic Hall, ofertando uma nova estrutura além de atrações consagradas do cenário musical brasileiro.

No palco do Olinda, em dois de festa, o público conferiu no primeiro dia shows de Wallas Arrais, Felipe Amorim, Nattan, Gusttavo Lima e também Jorge e Mateus. Na ocasião, o cantor Felipe Amorim aproveitou a presença para gravar trecho do clipe de uma nova música.

Já na segunda-feira, o segundo e último dia do Camarote, recebeu shows de João Gomes, Dilsinho, Wesley Safadão, Tarcísio do Acordeon e Éric Land. Entre as novidades deste ano com a nova estrutura, se deu pela utilização da área interna do Classic Hall para os serviços de praça alimentação, banheiros e demais comodidades dos foliões.

Para o próximo ano, o Camarote Olinda já abriu as vendas, e os ingressos podem ser adquiridos pelo site e aplicativo da Bilheteria Digital.

