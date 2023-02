A- A+

Camarotes Camarote Olinda vai reunir artistas de todo o Brasil neste Carnaval Com novo local e estrutura inédita, evento contará com artistas como Gusttavo Lima, Jorge e Matheus, Nattan, Wesley Safadão, João Gomes, entre outros

O Camarote Olinda está investindo em peso para o Carnaval 2023. Com open bar premium, as festas vão acontecer no domingo (19) e segunda-feira de Carnaval (20). O Camarote Olinda vai reunir os artistas mais escutados do último ano em um único evento.



No primeiro dia de festa, Gusttavo Lima, Jorge e Matheus, Nattan, Felipe Amorim e Wallas Arrais estão confirmados. Já na segunda-feira de Carnaval, o line-up traz Wesley Safadão, João Gomes, Dilsinho, Tarcísio do Acordeon e Eric Land.



Os ingressos estão à venda no site do camarote, o www.camaroteolinda.com.

Trazendo novidades a cada ano, a estrutura deste ano será em novo local e com várias novidades. O Camarote vai acontecer em um espaço bem mais amplo, na área externa do Centro de Convenções e Classic Hall e também na área interna da casa de shows. Os produtores prometem palco inédita e bares por todos os lados do evento.



A estrutura ainda contempla uma área climatizada com barbearia, espaço beleza, estação de glitter, praça de alimentação, área de customização de abadás e banheiros. Na entrada do evento ainda haverá uma parada do "Expresso Olinda".

