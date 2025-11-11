Com Raí Saia Rodada e Henry Freitas, 'Seu Antônio no Galo' anuncia line up

A- A+

Sequer precisa virar o ano para se falar de Carnaval. Em Pernambuco é assim, especialmente quando o assunto é Galo da Madrugada e os camarotes que circundam o maior bloco do mundo.



Não à toa o camarote 'Seu Antônio no Galo' já anunciou a line up do espaço em 2026, que ficará na Av. Dantas Barreto e é por lá que nomes como Raí Saia Rodada e Henry Freitas vão incrementar a festa no desfile que abre a Folia de Momo do Recife em 14 de fevereiro.









Além das atrações citadas, Clara Sobral e Baile do Ed completam a programação do camarote - que vai contar com lounge de descanso, banheiros, serviços dentro do espaço e open bar premium.



Os ingressos para o Camarote Seu Antônio podem ser adquiridos até o próximo 18 de novembro, em pré-venda, no site www.seuantonioeventos.com e também no quiosque Ticket Folia dos shoppings RioMar e Boa Vista.

SERVIÇO

Camarote Seu Antônio no Galo

Quando: 14 de fevereiro

Onde: Av. Dantas Barreto (Praça do Diario)

Ingressos a partir de R$ 420 no site www.seuantonioeventos.com e também no quiosque Ticket Folia dos shoppings RioMar e Boa Vista.

Informações: @seuantonioeventos



Veja também