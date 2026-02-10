Ter, 10 de Fevereiro

CARNAVAL 2026

Henry Freitas e Raí Saia Rodada estão entre as atrações do Camarote Seu Antônio no Galo

Espaço, na Dantas Barreto, também vai oferecer open bar aos foliões

Henry Freitas e Raí Saia Rodada são atrações no Camarote Seu Antônio no Galo, neste sábado (14)Henry Freitas e Raí Saia Rodada são atrações no Camarote Seu Antônio no Galo, neste sábado (14) - Foto: Henry Freitas (Divulgação) e Raí (Reprodução/Instagram)

Aos foliões que fazem jus aos versos do "Hino do Galo", sob a garantia de que "o Carnaval começa no Galo da Madrugada", para a edição 2026 do maior desfile do mundo o Camarote Seu Antônio no Galo é opção para quem quiser curtir a folia 'de boas', neste sábado (14).

No espaço, na Av. Dantas Barreto (Praça do Diario), Henry Freitas, Clara Sobral, Baile do Ed e Raí Saia Rodada com o seu "Saia Elétrica" fazem o som do camarote, a partir das 9h.
 



Com varanda com mais de 80 metros e, portanto, vista privilegiada dos trios elétricos no Galo, o espaço vai contar também com open bar, praça de alimentação, banheiros e ambiente de convivência.

Os ingressos, a partir de R$ 470, podem ser adquiridos no site Seu Antonio Eventos (www.seuantonioeventos.com) e também na Ticket Folia dos shoppings RioMar e Boa Vista.

SERVIÇO
Camarote Seu Antonio no Galo
Com Henry Freitas e Raí Saia Rodada entre as atrações
Quando: Sábado (14), a partir das 9h
Onde: Av. Dantas Barreto (Praça do Diario)
Ingressos a partir de R$ 470 no site Seu Antonio Eventos e na Ticket Folia dos shoppings RioMar e Boa Vista
Informações: @seuantonionogalo

