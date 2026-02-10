A- A+

CARNAVAL 2026 Henry Freitas e Raí Saia Rodada estão entre as atrações do Camarote Seu Antônio no Galo Espaço, na Dantas Barreto, também vai oferecer open bar aos foliões

Aos foliões que fazem jus aos versos do "Hino do Galo", sob a garantia de que "o Carnaval começa no Galo da Madrugada", para a edição 2026 do maior desfile do mundo o Camarote Seu Antônio no Galo é opção para quem quiser curtir a folia 'de boas', neste sábado (14).



No espaço, na Av. Dantas Barreto (Praça do Diario), Henry Freitas, Clara Sobral, Baile do Ed e Raí Saia Rodada com o seu "Saia Elétrica" fazem o som do camarote, a partir das 9h.







Com varanda com mais de 80 metros e, portanto, vista privilegiada dos trios elétricos no Galo, o espaço vai contar também com open bar, praça de alimentação, banheiros e ambiente de convivência.

Os ingressos, a partir de R$ 470, podem ser adquiridos no site Seu Antonio Eventos (www.seuantonioeventos.com) e também na Ticket Folia dos shoppings RioMar e Boa Vista.

SERVIÇO

Camarote Seu Antonio no Galo

Com Henry Freitas e Raí Saia Rodada entre as atrações

Quando: Sábado (14), a partir das 9h

Onde: Av. Dantas Barreto (Praça do Diario)

Ingressos a partir de R$ 470 no site Seu Antonio Eventos e na Ticket Folia dos shoppings RioMar e Boa Vista

Informações: @seuantonionogalo

Veja também