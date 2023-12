A- A+

Folia Camarote Seu Boteco realiza mais uma edição no Carnaval do Recife Antigo O espaço fica localizado no Marco Zero, principal polo festivo da folia de momo da cidade

Por mais um ano, o Camarote Seu Boteco está confirmado para todos os seis dias de folia na cidade do Recife, começando na quinta-feira (8) e indo até a terça-feira (13) de Carnaval em 2024. O espaço está localizado no Marco Zero, principal polo festivo da folia de momo do Recife, que este ano traz grandes nomes da música nacional como Ludmilla, Thiaguinho, Luísa Sonza, Alceu Valença, Elba Ramalho, Lia de Itamaracá, Matuê e Pitty.





O espaço conta com open bar premium, serviço de buffet completo, serviço volante com os famosos petiscos Seu Boteco e uma mesa de guloseimas.



Os ingressos para o Camarote Seu Boteco já estão disponíveis para compra no restaurante Seu Boteco, no Marco Zero, e também no site oficial do camarote www.camaroteseuboteco.com.br, com preços a partir de R$ 350,00.

