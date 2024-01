A- A+

BBB 24 Camarote x Pipoca: entenda os detalhes dessa dinâmica no Big Brother Brasil Nas quatro edições realizadas nesse formato, o domínio dos vencedores do programa foi do grupo pipoc

A partir do ano de 2020, duas gírias usadas para diferenciar o espaço público para os foliões no Carnaval da Bahia passaram a ser usadas para nomear dois grupos de confinados, os famosos ou camarotes e os anônimos, chamados de pipoca - o lugar destinado às pessoas fora do cordão de isolamento e áreas VIP, geralmente ocupado por um perfil de pessoas mais humilde.

Nas quatro edições realizadas nesse formato, o domínio dos vencedores do programa foi do grupo pipoca. Em 2020, a médica paulista Thelminha sagrou-se campeã. Em 2021, a advogada paraibana Juliette venceu uma das edições mais marcantes do reality, com recorde de audiência e em plena pandemia.

Só na terceira edição um famoso do camarote veio a ser campeão do BBB, em 2022, com o ator Arthur Aguiar. No ano seguinte, última edição realizada neste formato, a médica Amanda recuperou o protagonismo da turma da pipoca, com apoio de um fanático fandom que fomentou a fanfic de um romance que nunca aconteceu com o lutador Cara de Sapato, a quem apoiou mesmo depois dele ser expulso do reality por importunação sexual.

A sorte foi lançada! Quem você acha que vence o BBB 24? Pipoca ou camarote?

