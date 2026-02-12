Camarotes em Recife e Olinda oferecem comodidades aos foliões no Carnaval; confira opções
Até a terça-feira de Carnaval, foliões podem curtir a festa em espaços para todos os gostos e bolsos
Ora no sobe e desce das ladeiras de Olinda, ora no saudosismo do Bairro do Recife ou na curtição dos shows no palco do Marco Zero, lá ou cá, Carnaval é festa que entrega diversão e requer disposição do folião - do Sábado de Zé Pereira, no Galo da Madrugada, até o derradeiro dia da folia, na terça-feira que antecede a ingrata Quarta-Feira de Cinzas.
E para quem deseja comodidades sem abrir mão do deleite do maior e melhor Carnaval do mundo, há opções nas duas cidades de espaços que disponibilizam de tudo um bocado para o folião.
De open bar a formatos day use, com direito, ainda, à programação musical, gastronomia e serviços como massagem e outros mimos, os camarotes da folia seguem como sugestão para quem viver o Carnaval em uma experiência à parte.
No Recife
Camarote Seu Antonio no Galo
Com shows internos de Henry Freitas, Raí Saia Rodada, Clara Sobral e Baile do Ed, o espaço é um dos mais tradicionais do Carnaval no Recife.
Localizado em um dos "corações" do desfile do Galo da Madrugada, na Av. Dantas Barreto (Praça do Diario), o camarote dispõe também de open bar, e estará aberto ao folião a partir das 9h deste sábado (14).
Av. Dantas Barreto (Praça do Diario)
Quanto: a partir de R$ 530
Onde comprar: neste link
Informações: @seuantonionogalo
Carnaval Boa Viagem
Localizado na Av. Boa Viagem, o espaço tem entre as atrações shows de Luan Santana, João Gomes, Alceu Valença, Wesley Safadão, Timbalada, Saulo Fernandes e Alok, em três dias de festa, a partir deste domingo (15) até a terça (17).
O camarote oferece open bar e estará de portões abertos ao folião a partir das 13h30.
Av. Boa Viagem (Arena Boa Viagem, 87)
Quanto: a partir de R$ 820
Onde comprar: neste link
Informações: @carnavalboaviagem
Seu Boteco
No coração do Bairro do Recife, o espaço está localizado no Marco Zero e oferece vista do palco principal da festa no Recife,
Por lá, o open bar é acompanhado por petiscos durante todos os dias da folia, com início a partir desta quinta-feira (12), quando se dá a abertura oficial do Carnaval na capital pernambucana.
Praça do Marco Zero, Bairro do Recife
Quanto: a partir de R$ 800
Onde comprar: no local
Informações: @seubotecorecife
Em Olinda
Carvalheira na Ladeira
Entre os mais queridinhos, a festa no Carvalheira, que ocorre no Memorial Arcoverde, oferece experiências diversas ao folião no decorrer de quatro dias de Carnaval, inclusive open bar.
Na programação, Anitta, Xand Avião e Pedro Sampaio, entre outros, fazem a edição deste ano.
Av. Olinda, Salgadinho, Olinda
Quanto: a partir de R$ 950
Onde comprar: neste link
Informações: @carvalheiranaladeira
Mansão Olinda
Em formato day use, o espaço oferece também open bar e está localizado em plena Ladeira da Sé - na esquina com a Rua do Bonfim.
A partir das 10h o folião pode chegar para curtir a festa e apresentações internas com nomes como Martins e Joyce Alane.
Como diferencial, o espaço permite entrada e saída do folião que quiser acompanhar os blocos nas ruas da cidade.
Ladeira da Sé, 143
Quanto: a partir de R$ 350
Onde comprar: neste link
Informações: @mansaoolinda
AMP 213
Localizado na Rua do Amparo, o espaço funciona como base de apoio para quem quer curtir a folia nas ladeiras da cidade e deseja 'dar um tempo' com conforto e praticidade.
A estrutura oferece café da manhã, Wi-Fi, espaço kids, shows ao vivo e vista para a passagem dos blocos.
Quem quiser levar os pequenos, até seis anos de idade o acesso é gratuito.
Rua do Amparo, 213, Olinda
Quanto: a partir de R$ 177
Onde comprar: neste link
Informações: @amp.213
Casa Estação da Luz
Também com a ideia de oferecer ao folião uma base de apoio durante os dias de Carnaval na cidade, a Casa Estação da Luz, no Carmo, abre das 10h às 17h.
Por lá há estrrutura de bares, praça de alimentação e programação musical voltada à cultura popular pernambucana, com Coco da Liberdade e Mestra Ana Lúcia.
Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda
Quanto: a partir de R$ 230
Onde comprar: neste link
Informações: @casaestacaodaluz