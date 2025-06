A- A+

São JOÃO 2025 Cambinda Estrela celebra Acorda Povo com caminhada para Xangô e São João, domingo (22) Campina do Barreto, na periferia da Zona Norte do Recife tem programação gratuita, a partir das 17h, e concentração para o cortejo às 23h

O Centro Cultural Cambinda Estrela celebra Xangô - orixá do candomblé - e São João, santo do catolicismo, na 19ª edição do seu tradicional Acorda Povo, no bairro de Campina do Barreto, Zona Norte do Recife, neste domingo (22), a partir das 17h.



Realizados de maneira independente, os festejos acontecem em frente à sede do Maracatu Nação Cambinda Estrela, na rua Doutor Elias Gomes, nº 420. Já a concentração para o cortejo das crenças e da fé ocorre às 23h, com caminhada (à 0h do dia seguinte), pelas ruas da comunidade situada entre os bairros de Chão de Estrelas (Recife), Peixinhos (Olinda) e Cajueiro (Recife).

Programação

Da cultura popular, o Coco dos Pretos (@cocodospretosoficial), grupo musical autoral de Pernambuco, realiza um show na abertura do cortejo, mantendo a tradição de estar todos os anos na festividade, junto às convidadas e convidados.



Durante todo o percurso, o microfone fica aberto para a participação ao vivo de mestras e mestres populares, presenças garantidas na celebração juntamente com os moradores e as moradoras da localidade, sempre na mobilização.



A realização do Acorda Povo é do Centro Cultural Cambinda Estrela, com as produções executiva e cultural assinadas por Wanessa Paula. Já as produções técnica e musical têm a autoria do mestre Adriano Santos, também cantor e compositor do Coco dos Pretos.

Sobre o Acorda Povo

Desde a sua origem, o ciclo junino tem envolvimento popular. Em agradecimento aos tempos de colheita, os santos são celebrados, entre eles São João, considerado o festeiro, como principal padroeiro do período.



Inicialmente cristão-católico, o Acorda Povo inseriu ao longo dos anos elementos de religiões afro-brasileiras, celebrando assim Xangô ou Sàngò (em iorubá, língua africana falada principalmente na Nigéria), que na cultura afro é o orixá da fartura.

“A gente está celebrando, o que é uma tradição, o xangô pernambucano (protetor do Cambinda Estrela), da religião yorubá (africana), sendo um orixá associado aos raios, trovões, justiça e fogo. A celebração tem em sua essência a matriz afroindígena, além de uma raiz pernambucana. Ao mesmo tempo, o Centro Cultural Cambinda Estrela tem um projeto afrocentrado de mais de 30 anos de existência e dentro desse aquilombamento os festejos e a referência a São João, um santo católico, fazem sentido”, explica Wanessa Paula Santos.

A programação reúne diversas atividades artístico-culturais e religiosas, como fogueira & xirê para o orixá Xangô (vestimenta de candomblé ou trajes na cor branca); continuação do xirê (louvação de Sàngó); intervalo - beguiri (comida de Sàngó); concentração para o cortejo; início do cortejo com Coco dos Pretos & convidados (as); banquete de Xangô.

Com o acontecimento dentro e para a periferia, o Acorda Povo do Cambinda Estrela — andor e bandeiras de Xangô e São João — também valoriza a identidade cultural, a preservação da memória e a ancestralidade. Ainda por cima, fortalece as culturas negra e indígena a partir das histórias já registradas, do saber e das tradições das raízes de matrizes africanas.

“O Acorda Povo é sempre uma oportunidade de compartilhar o respeito entre os povos. A iniciativa tem o propósito de reavivar as tradições. Tanto o Centro Cultural Cambinda Estrela como o grupo Coco dos Pretos deixam enegrecido que não existe o processo de sincretismo religioso (fenômeno cultural que ocorre quando elementos de diferentes tradições religiosas são combinados em uma nova prática ou crença), porque cada religião tem um fundamento. Abraçamos a ideia de combater a intolerância religiosa, então celebramos em cortejo com ambas as bandeiras”, reforça Adriano Santos.

Arte: Leo Calebi

As vivências na celebração do Acorda Povo são proporcionadas para as pessoas das periferias recifenses e pernambucanas, estimulando e consequentemente reconhecendo a cultura afrodescendente, questões políticas, educacionais, culturais e religiosas. Este ano, pelo São João do Recife, o Acorda Povo do Cambinda Estrela também está no desfile das bandeiras dos santos juninos.

Além de Adriano Santos, o Coco dos Pretos traz em sua formação uma diversidade de artistas: Anna Agricio, Ilki Barbosa, Mariane Batista, Madson Japa, Negra Dany e Ricardo Pé no Chão.



Algumas das composições do grupo também levam a assinatura de Ilki Barbosa e outras de Jenifer Joice. Leo Calebi, Wanessa Paula Santos e Hudison Tálison compõem a produção.



O Coco dos Pretos existe há quase duas décadas, sendo formado em 2006 com o objetivo de repassar saberes, a partir do resgate de memórias de mestras e mestres e da atualização do mundo.

Já o Centro Cultural Cambinda Estrela tem quase 30 anos de existência. Neste espaço de arte, cultura, educação e lazer, o Coco dos Pretos realiza atividades de inclusão social com pessoas das comunidades de Chão de Estrelas, Capilé, Arruda, Cajueiro e Campo Grande, todas no Recife, e Peixinhos, em Olinda.



Programação:

17h - Início do xirê para o orixá Sàngò

18h - Fogueira e continuação do Xirê (louvação de Sàngó)

20h - Intervalo - beguiri (comida de Sàngó)

23h - Concentração para o cortejo

0h - Início do cortejo com Coco dos Pretos & convidados (as)

3h - Banquete de Sàngó

4h - Conclusão

20 anos

No próximo ano, o Acorda Povo do Cambinda Estrela completa 20 anos de existência. A sua primeira edição ocorreu no dia 22 de junho de 2006, em frente à sede do Maracatu Nação Cambinda Estrela, no bairro de Campina do Barreto.

SERVIÇO:

Acorda Povo do Cambinda Estrela - 19ª edição

Quando: Domingo (22), a partir das 17h.

Onde: Sede do Maracatu Nação Cambinda Estrela (rua Doutor Elias Gomes, nº 420, bairro Campina do Barreto, Recife/PE)

Concentração para o cortejo: 23h

Caminhada: 0h (dia seguinte)

Acesso gratuito

