KAYKY BRITO Câmera de segurança registra atropelamento do ator Kayky Brito Ator foi socorrido imediatamente pelo Corpo de Bombeiros, que constatou traumatismo craniano e várias fraturas pelo corpo

Imagens de uma câmera de segurança obtidas pelo RJ2, da TV Globo, mostram o momento exato em que o ator Kayky Brito, de 34 anos, é atropelado, na avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O acidente aconteceu no início da madrugada deste sábado. Kayky estava num quiosque, na altura do Posto 6 quando resolveu sair para buscar algo em seu carro, que estava estacionado do outro lado da rua. Na volta, foi atropelado por um carro conduzido por motorista de aplicativo em serviço.

Em depoimento a policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado, o homem disse que foi surpreendido quando o ator "cruzou a pista repentinamente correndo".

O motorista — que na hora do acidente conduzia um mulher e uma criança filho — disse ainda que tentou trocar de faixa, da esquerda para a direita, para evitar a colisão, mas não conseguiu. Após prestar depoimento, o motorista foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde realizou um exame de alcoolemia, no qual, segundo a polícia, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica. Ainda não sabe se ele estava dirigindo acima da velocidade máxima permitida no local. O caso está sendo investigado como lesão corporal culposa, quando não há intenção de causar danos à vítima.

— O Uber vinha na faixa da esquerda, tentou passar para a faixa da direita, mas não teve como. Ele não estava alcoolizado, estava com passageiro, trabalhando. A gente não tem ainda informações se eles trafegava acima da velocidade, mas solicitamos perícia de local — explica o delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca).

Kayky foi levado para o Hospital municipal Miguel Couto, na Zona Sul, e internado em estado grave, com politraumatismo, no Centro de Terapia Intensiva (CTI). À tarde o ator foi transferido para o Hospital Copa D'Or, em Copacabana, também na Zona Sul do Rio, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde.

A assessoria de imprensa do ator informou que quadro de saúde dele é estável e que ainda realizará novos exames. A nota foi publicada em redes sociais pela irmã dele, a também atriz Sthefany Brito, que visitou Kayky no hospital. Após a transferência ela falou brevemente sobre o estado de saúde do irmão:

— Ele é um gigante. Em breve vai ser ele que vai estar aqui falando. Nossa família está esperando por ele— disse Sthefany visivelmente emocionada, em vídeo publicado pelo G1.

