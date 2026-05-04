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FAMOSOS Cameron Diaz e Benji Madden anunciam terceiro filho e nome diferente chama atenção O casal, que está junto desde 2015, já é pai de Raddix Wildflower, de 6 anos, e de Cardinal, de 2

A atriz Cameron Diaz e o músico Benji Madden anunciaram o nascimento do terceiro filho do casal, surpreendendo o público. A novidade foi revelada nesta segunda-feira 4, por meio das redes sociais do guitarrista, que compartilhou a chegada do bebê e o nome escolhido: Nautas Madden.

Na publicação, Madden celebrou o momento em tom emotivo: "Cameron e eu estamos felizes, animados e nos sentindo muito abençoados em anunciar o nascimento do nosso terceiro filho". O anúncio chamou atenção não apenas pela chegada do bebê, mas também pela discrição do casal, que não havia divulgado anteriormente a gestação.

Nome com significado especial

Além de anunciar o nascimento, o músico também explicou o significado do nome escolhido para o filho. Segundo ele, "Nautas" carrega uma simbologia ligada à jornada e à coragem.

"Marinheiro, navegador, viajante. Aquele que embarca em uma jornada e não teme o desconhecido", escreveu Madden ao detalhar o conceito por trás do nome, reforçando o tom poético da escolha

Família cresce com terceiro filho

O casal, que está junto desde 2015, já é pai de Raddix Wildflower, de 6 anos, e de Cardinal, de 2. Ao comentar a nova fase, Madden destacou o momento vivido pela família: "Adoramos a vida com a nossa família. Nossos filhos são saudáveis e felizes, e estamos gratos."

Conhecidos por manter a vida pessoal longe dos holofotes, Cameron Diaz e Benji Madden seguem preservando a intimidade dos filhos, evitando compartilhar imagens ou detalhes além do necessário.

Carreira e vida fora dos holofotes

Mesmo com uma carreira consolidada em Hollywood, Cameron Diaz optou por se afastar por alguns anos da atuação após Annie (2014). Nos últimos tempos, porém, voltou a participar de novos projetos, conciliando a vida profissional com a maternidade.

Já Benji Madden segue na música como integrante da banda Good Charlotte, mantendo uma rotina mais discreta ao lado da família.

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