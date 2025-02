A- A+

Cinema Cameron Diaz sobre mudanças na indústria do cinema nos 11 anos que esteve fora: '#MeToo mudou tudo' Atriz lançou recentemente 'De volta a ação'

Após passar 11 anos afastada das telas após o trabalho no musical "Annie" (2014), a atriz Cameron Diaz se surpreendeu com o que encontrou nos sets de filmagens de "De volta à ação" (2025), filme da Netflix que atuou lado a lado com o ator Jamie Foxx.

"A indústria está muito diferente. E definitivamente tenho que dizer que o #MeToo mudou tudo. É palpável. Você entra em um set e é diferente. Não era apenas com chefões lá atrás. Tinha sempre aquele cara no set que você ficava, 'ah, lá vem ele de novo'. Havia sempre camadas e mais camadas de situações impróprias vocês tinha apenas que suportar", lembrou a atriz em participação no podcast SkipIntro.

A atriz continuou: "Não está igual. Nunca entrei, em toda minha carreira, em sua sala dos recursos humanos para reclamar de comportamentos impróprios. Na Netflix, você tem uma linha de telefone que você pode ligar e denunciar de forma anônima problemas ou incômodos que está sentindo. Isso é incrível. O nível de segurança que você sente como mulher em um set hoje... Nunca havia sentido antes."

