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Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morre aos 48 anos

Psicóloga e produtora, ela também atuou como DJ de música brasileira; jornalista lamentou a perda

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Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morre aos 48 anosCamila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morre aos 48 anos - Foto: Reprodução/Instagram

Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu nesta segunda-feira (26), aos 48 anos. A morte foi confirmada pelo pai, em um texto publicado no UOL Esporte, e por sua amiga de longa data, a artista plástica Rita Wainer, nas redes sociais. A causa ainda não foi divulgada.

Conhecida como Cam ou Camiloca, ela era psicóloga e psicoterapeuta, além de ter trabalhado na produção da Conspiração Filmes e atuado como DJ de música brasileira. Formada em psicologia, construiu uma trajetória profissional marcada também pelo vínculo com amigos e pacientes.

Trauma na infância e problemas de saúde
Segundo Juca Kfouri, Camila enfrentou problemas de saúde ao longo da vida após um episódio traumático na infância. Aos seis anos, ela presenciou o avô paterno ser baleado durante um assalto na porta de casa. O jornalista relatou que a filha desenvolveu sequelas e enfrentou diferentes complicações médicas.

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"Perdi hoje uma das paixões de minha vida. Sinto na carne a dor que imaginava ser a maior de todas. É", escreveu o jornalista, ao lamentar a morte.

Em sua homenagem, Rita Wainer recordou os 31 anos de amizade com Camila e descreveu a dificuldade de lidar com a perda.

"Isso não faz o menor sentido. Amiga, talvez eu consiga elaborar e fazer uma homenagem bonita. Agora eu não tô sentindo nada", escreveu a artista.

Veja:
Camila era a única filha mulher de Juca Kfouri, que também é pai de André, Daniel e Felipe Kfouri. Ao se despedir, o jornalista afirmou que levará a filha consigo até o fim da vida.

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