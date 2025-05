Camila Loures relata que teve voo cancelado após míssil cair próximo de aeroporto em Israel

A- A+

A influenciadora digital Camila Loures teve seu voo para Tel Aviv, em Israel, cancelado nesta segunda-feira (5), após um míssil atingir uma região próxima ao aeroporto da cidade. Nas redes sociais, ela relatou o susto e informou que a viagem foi adiada por questões de segurança.

Camila explicou que faria a viagem acompanhada de uma caravana, que também decidiu suspender o deslocamento diante do episódio. Segundo ela, tudo já estava pronto para o embarque quando soube do ataque. "Hoje era minha viagem para Israel, eu já estou aqui no aeroporto, tudo certo, tudo pronto, mas hoje de manhã caiu um míssil perto do aeroporto", contou em vídeo publicado nos stories.

Vôo de Camila Loures para Israel foi ADIADO porque o aeroporto de Tel Aviv quase foi atingido por um MÍSSIL.



A influenciadora falou que sempre foi seu sonho visitar o local aos 30 anos e que aproveitou que 'o país não está em guerra' (o que não é verdade). pic.twitter.com/bsQYb5trS0 — POPTime (@siteptbr) May 5, 2025



''Na verdade nosso voo é do Brasil para Madrid e de Madrid para Tel Aviv. O que foi cancelado foi o de Madrid para Tel Aviv. Até [termos] mais informações, não podemos ir daqui para Madrid. Os dois trechos tem que estar liberados para nós sairmos do Brasil'', disse também.

A influenciadora não escondeu a frustração com a mudança repentina nos planos, mas ressaltou a importância de preservar a segurança do grupo. "Claro que é uma situação triste, mas graças a Deus a gente soube a tempo e não chegou a embarcar", afirmou.

Ainda não há informações sobre uma nova data para a viagem, que fazia parte de um roteiro religioso. O episódio acontece em meio a uma escalada de tensão na região, o que tem levado várias companhias aéreas a reverem seus voos com destino a Israel.

Veja também