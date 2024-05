Camila Morgado fala sobre Dona Patroa em ''Renascer'': ''É lindo fazer uma mulher se descobrindo''

A- A+

Camila Morgado está orgulhosa. A intérprete de Iolanda, mais conhecida como Dona Patroa, em "Renascer", acha uma baita oportunidade poder falar de assuntos como os abordados pela personagem na novela das 9h.

Uma mulher religiosa, bastante conservadora nas ideias, que passou boa parte da novela presa em um casamento abusivo, aguentando toda sorte de atitudes e grosserias do marido (o fazendeiro Egídio, vivido por Vladimir Brichta).

Mas que agora, depois de ter feito as malas e dado no pé, parece ter tomado as rédeas da própria vida. A começar por exigir ser chamada pelo nome verdadeiro em vez do apelido cunhado pelo ex, uma "miséria de homem", como ela definiu antes de deixá-lo.

— Acho simbólico a personagem ter deixado o Dona Patroa para começar a ser chamada pelo nome, Iolanda. Isso já mostra o contexto em que ela vivia antes, a relação abusiva com o marido, em que ela era apagada, sem voz, submissa — analisa Camila.

A atriz olha com carinho para a trajetória de Iolanda. Gosta do que vê.

— Acho lindo poder fazer um personagem que passa por todas essas transformações, que vão desde o papel da mulher no casamento, até se enxergar como uma mulher cheia de desejos, descobrindo sua sexualidade. Fico orgulhosa de fazer um papel assim na novela das 9 porque trata de temas necessários e delicados, como todo o processo de apagamento e também de reconstrução de sua identidade.

Uma caminhada que, na maioria das vezes, é lenta e doída. E também conhecida de perto por muitas mulheres reais. Vem daí, acredita Camila, a reverberação da personagem no público e sua repercussão nas redes sociais.

— A gente sabe como esses processos de autoconhecimento e evolução pessoal são dolorosos. Isso acaba criando uma identificação com o público feminino, já que a gente vive num mundo tão machista.

Cenas de Iolanda já provocaram revolta e agonia, mas também renderam boas gargalhadas. E o recurso do humor para falar de assuntos sérios é um baita de um aliado, diz a atriz.

— A personagem trata de temas densos, mas também passa pela comédia. Acredito que isso faz com que esses assuntos acabem sendo vistos e colocados de uma forma mais palatável e, assim, comunicando de maneira mais suave, mais leve.

Camila conta que, daqui para frente, veremos Iolanda cada vez mais livre das amarras que um dia lhe tolheram.

— Ela vai começar a ter mais liberdade, a ter sua vida nas próprias mãos, se tornando cada vez mais independente sem precisar de uma figura masculina. Esse é o futuro da Iolanda.

Nos próximos capítulos (1), Iolanda vai protagonizar uma cena divertida. A evangélica não resistirá às lingeries de Eliana (Sophie Charlotte), experimentará as roupas da ex-modelo e vai virar outra pessoa diante do espelho. O encantamento só vai acabar quando Rachid (Almir Sater) a flagrar de calcinha e sutiã.

